江澤民百年冥誕／習近平罕提六四 讚江擁護中央鎮壓
中共官方17日在北京舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，中共總書記、中國國家主席習近平在演說中，罕見多次提及1989年天安門事件，公開肯定中共當年拒絕示威者訴求、出動軍隊鎮壓的決定；並表示江澤民當年「堅決擁護和貫徹中央正確決策，有力維護了上海的穩定」。
習近平先說，「1989年春夏之交我國發生『嚴重政治風波』，江澤民同志堅決擁護和執行黨中央正確決策……。」以習近平以中共官方慣稱的「嚴重政治風波」來形容六四天安門事件，並明示江在關鍵時刻堅決擁護黨中央鎮壓的決策。
習在演講中再次暗示六四事件時說：「他臨危受命擔任黨和軍隊主要領導職務時表示，對黨的11屆三中全會以來的路線和基本政策，要十分明確地講兩句話：一句是堅定不移，毫不動搖；一句是全面執行，一以貫之…」，話中強調江澤民對黨的絕對忠誠。
習第三次再提及「面對1980年代末、90年代初，國際風雲變幻和國內發生『嚴重政治風波』的重大考驗時，他毫不動搖堅持經濟建設與改革開放，堅決維護了國家的獨立、尊嚴、安全、穩定。…」習說，「我們要學習江澤民同志堅毅果敢的非凡膽略。江澤民同志勇於在重大歷史關頭和關鍵時刻果斷決策……」。
習近平也提及江澤民領導實現港、澳回歸，以及推動兩岸達成「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭。
中共建政以來，已故領袖百年誕辰一般只召開座談會，江澤民是第七名享有紀念大會的頂級規格。此外，央視上周起播出12集江澤民紀錄片，紀念幣與郵票也於17日同步發行。
據央視直播，習近平在談話中高度讚揚江澤民是卓越領導人，習近平從政治信仰、為民情懷、創新精神、戰略思維和非凡膽略這五方面論述江澤民的政治遺產。
新華社報導，17日約有6000人出席大會，出席者還包括全體政治局常委、國家副主席，以及眾多退休領導人，包括溫家寶、栗戰書、汪洋、曾慶紅、王岐山，江澤民的親屬子女亦現身大會，但83歲的前中共總書記胡錦濤缺席。
江澤民是在六四天安門後迅速走上權力核心，接替因被認為同情學生而失勢的趙紫陽，成為中共中央總書記，1993年後更全面掌握中國最高權力。江澤民於2022年11月辭世，享耆壽96歲。
習近平以中共官方稱法重提1989年「嚴重政治風波」，公開肯定江澤民當年堅決擁護並貫徹中央決策，等同再次為六四鎮壓定調，也凸顯其政治立場與黨中央一致。 中共建政以來，已故領袖百年誕辰通常只辦座談會，但江澤民獲得紀念大會待遇，屬第7位享有此頂級規格者，並同步發行紀念幣、郵票及播放紀錄片。 習近平除稱讚江澤民在政治信仰、為民情懷等五方面的遺產，也強調他推動港澳回歸、促成九二共識，並在國際與國內動盪時維護穩定與黨的權威。
精華 FAQ
習近平以中共官方稱法重提1989年「嚴重政治風波」，公開肯定江澤民當年堅決擁護並貫徹中央決策，等同再次為六四鎮壓定調，也凸顯其政治立場與黨中央一致。
中共建政以來，已故領袖百年誕辰通常只辦座談會，但江澤民獲得紀念大會待遇，屬第7位享有此頂級規格者，並同步發行紀念幣、郵票及播放紀錄片。
習近平除稱讚江澤民在政治信仰、為民情懷等五方面的遺產，也強調他推動港澳回歸、促成九二共識，並在國際與國內動盪時維護穩定與黨的權威。
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