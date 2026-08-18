江澤民百年冥誕／習近平罕提六四 讚江擁護中央鎮壓

中共17日在北京舉行江澤民誕辰100周年紀念大會，習近平在演說中，罕見提及1989年天安門事件。(新華社)

中共官方17日在北京舉行「紀念江澤民 同志誕辰100周年大會」，中共總書記、中國國家主席習近平 在演說中，罕見多次提及1989年天安門事件，公開肯定中共當年拒絕示威者訴求、出動軍隊鎮壓的決定；並表示江澤民當年「堅決擁護和貫徹中央正確決策，有力維護了上海的穩定」。

習近平先說，「1989年春夏之交我國發生『嚴重政治風波』，江澤民同志堅決擁護和執行黨中央正確決策……。」以習近平以中共官方慣稱的「嚴重政治風波」來形容六四 天安門事件，並明示江在關鍵時刻堅決擁護黨中央鎮壓的決策。

習在演講中再次暗示六四事件時說：「他臨危受命擔任黨和軍隊主要領導職務時表示，對黨的11屆三中全會以來的路線和基本政策，要十分明確地講兩句話：一句是堅定不移，毫不動搖；一句是全面執行，一以貫之…」，話中強調江澤民對黨的絕對忠誠。

習第三次再提及「面對1980年代末、90年代初，國際風雲變幻和國內發生『嚴重政治風波』的重大考驗時，他毫不動搖堅持經濟建設與改革開放，堅決維護了國家的獨立、尊嚴、安全、穩定。…」習說，「我們要學習江澤民同志堅毅果敢的非凡膽略。江澤民同志勇於在重大歷史關頭和關鍵時刻果斷決策……」。

習近平也提及江澤民領導實現港、澳回歸，以及推動兩岸達成「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭。

中共建政以來，已故領袖百年誕辰一般只召開座談會，江澤民是第七名享有紀念大會的頂級規格。此外，央視上周起播出12集江澤民紀錄片，紀念幣與郵票也於17日同步發行。

據央視直播，習近平在談話中高度讚揚江澤民是卓越領導人，習近平從政治信仰、為民情懷、創新精神、戰略思維和非凡膽略這五方面論述江澤民的政治遺產。

新華社報導，17日約有6000人出席大會，出席者還包括全體政治局常委、國家副主席，以及眾多退休領導人，包括溫家寶、栗戰書、汪洋、曾慶紅、王岐山，江澤民的親屬子女亦現身大會，但83歲的前中共總書記胡錦濤缺席。

江澤民是在六四天安門後迅速走上權力核心，接替因被認為同情學生而失勢的趙紫陽，成為中共中央總書記，1993年後更全面掌握中國最高權力。江澤民於2022年11月辭世，享耆壽96歲。