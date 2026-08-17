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長7發射失敗6天後 中國再發射低軌衛星 長12這回成功了

中國新聞組╱北京17日電
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中國16日在海南使用長征12號運載火箭，成功發射衛星低軌衛星。(中新社)
中國16日在海南使用長征12號運載火箭，成功發射衛星低軌衛星。(中新社)

中國航天近期接連進行火箭發射，長征7號改運載火箭10日發射失敗後，中國航天科技集團16日在海南商業航天發射場再度執行任務，成功以長征12號運載火箭將24組衛星互聯網低軌衛星送入預定軌道。

中國航天科技集團表示，北京時間16日12時10分，長征12號火箭在海南升空，順利完成衛星部署，發射任務取得成功。此次衛星互聯網低軌24組衛星由中國航天科技集團旗下五院負責研製，並由中國商業火箭公司提供發射服務。

大公報報導，長征12號由航天科技集團八院研製，採用水平總裝、水平測試及水平轉運的「三平」測發模式，可執行多種軌道發射任務，近地軌道運載能力不少於12噸，700公里太陽同步軌道運載能力不少於6噸。此次任務也是長征系列運載火箭第663次發射。

報導指出，海南商業航天發射場是中國首個商業航天發射場，僅用878天完成建設，並於2024年11月30日以長征12號完成首次發射。該發射場被定位為中國商業航天產業鏈的重要節點，涵蓋星箭製造、測試發射及衛星數據應用等環節。此次成功發射，也為中國持續部署低軌衛星互聯網提供新的發射支撐。

中國16日在海南使用長征12號運載火箭，成功發射衛星互聯網低軌衛星。(新華社)
中國16日在海南使用長征12號運載火箭，成功發射衛星互聯網低軌衛星。(新華社)

精華 FAQ

  • 此次任務由長征12號運載火箭執行，將24組衛星互聯網低軌衛星送入預定軌道，並由中國航天科技集團旗下五院負責研製衛星系統。

  • 任務在海南商業航天發射場進行，於北京時間16日12時10分升空後順利完成衛星部署，整體發射過程成功，達成預定任務目標。

  • 這是中國首個商業航天發射場，僅用878天建成，定位為商業航天產業鏈重要節點，涵蓋星箭製造、測試發射與衛星數據應用等環節。

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