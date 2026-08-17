我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

台經濟成長率創39年新高 賴清德：明年普發現金1萬元

「把侵略說得道貌岸然」 中博主親探 撕靖國神社歷史騙局

記者賴錦宏╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大批日本民眾15日前往位於東京的靖國神社為戰爭死難者祈禱，並紀念二戰結​​束81...
大批日本民眾15日前往位於東京的靖國神社為戰爭死難者祈禱，並紀念二戰結​​束81周年，但靖國神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。(歐新社)

就在日本自民黨高層和高市內閣成員多人前往祭拜靖國神社之際，中國短影音博主「李升在路上」15日發布自己數月前赴靖國神社的影片並配文稱：歷史不會因為篡改和迴避就消失。評論區中國網友紛紛留言「銘記歷史，勿忘國恥」。

影片當中，李升表示，他進入靖國神社的第一反應不是憤怒，而是震驚和荒誕，一樁樁反人類的罪行卻被大面積抹除和淡化。為此，返回中國後他又專門走訪了南京、徐州、瀋陽、哈爾濱、重慶多處抗戰罪證遺址，就是為了撕開靖國神社這一隱藏數十年的歷史騙局。

極目新聞報導，李升是今年4月去的靖國神社。館內陳設對歷史進行了修改，絕口不提侵略的事實，各種屠殺事件也絕口不提，甚至把自己偽裝成受害者。最讓他受不了的是，館內有一架零式戰機，其前身曾參與過重慶大轟炸，他作為一個重慶人看到非常難以接受。

「最讓人覺得可恨的是，它竟然把每一次侵略都說得義正詞嚴。」李升在影片中說道，「就是這樣一座系統性篡改歷史的博物館，日本對小學生參觀免費，從孩子開始灌輸錯誤思想：戰犯是英雄，日本是受害者。」

接著，李升回到中國又分別去侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、徐州閔窩慘案遺址、瀋陽九一八歷史博物館、哈爾濱731部隊罪證陳列館、重慶大轟炸慘案遺址，將真實情況與靖國神社中展現的情況做對比。

李升表示，文字可以修改，展板可以選擇性刪減，但土地上留存的苦難不會憑空消失。哪一邊是正義，哪一邊是罪惡，歷史早就已經審判過了，篡改歷史的罪惡終將被歷史釘住，被刪掉的不會被遺忘，中國土地記得，中國人民記得。

資料顯示，靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。

中國外交部發言人8月15日表示，日本二戰時期發動對外侵略戰爭，犯下慘無人道罪行。靖國神社是日本軍國主義的精神工具和象徵，其供奉的14名甲級戰犯是發動侵略戰爭的罪魁禍首，靖國神社是「戰犯神社」。

該發言人稱，無論日本政客編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。有關錯誤行徑是對歷史正義的褻瀆，對文明底線的挑戰，對戰後國際秩序的挑釁，國際社會一致堅決反對。

精華 FAQ

  • 李升在今年4月到靖國神社參訪後，認為館內刻意淡化侵略與屠殺史實，因此回到中國再走訪多處抗戰遺址，想用實地對照方式揭穿其歷史敘事。

  • 他指出靖國神社把侵略說得義正詞嚴，館內對多起屠殺事件幾乎不提，甚至把自身包裝成受害者，還對兒童免費開放參觀，疑似灌輸錯誤歷史觀。

  • 中國外交部表示，靖國神社是日本軍國主義的精神工具和象徵，供奉的14名甲級戰犯是侵略戰爭罪魁禍首，並批評日方錯誤行徑是在為戰犯翻案。

靖國神社 日本

上一則

中國幼教師需求減 院校加快轉型 攻無人機、機器人

下一則

受託照顧1個月...香港14歲中學生涉虐死同學愛貓被捕

延伸閱讀

日本防相參拜靖國神社、自民黨3高層罕見集體同行 中韓抗議

日本防相參拜靖國神社、自民黨3高層罕見集體同行 中韓抗議
小泉參拜靖國神社 中國國防部批「為軍國主義揚幡招魂」

小泉參拜靖國神社 中國國防部批「為軍國主義揚幡招魂」
日本政界參拜靖國神社 民進黨政府沉默了10年

日本政界參拜靖國神社 民進黨政府沉默了10年
高市早苗「遙拜」靖國神社 學者：顧及美、韓、中觀感

高市早苗「遙拜」靖國神社 學者：顧及美、韓、中觀感

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
相聲演員郭德綱（右）2024年和于謙在英國倫敦演出。（新華社）

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

2026-08-15 10:41

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤