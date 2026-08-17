不滿日相「遙拜」靖國神社 中祭軍演、中媒大罵1漢奸

日相高市早「遙拜」靖國神社，中國批挑釁國際秩序，隨後解放軍宣布軍演，劍指味濃。歐新社

8月15日是日本 終戰紀念日，日本首相高市早苗 雖未前往靖國神社 參拜，卻仍以自民黨總裁名義自費奉納玉串料，並在鄰近的武道館停車場對神社方向遙拜。這些動作引發中國不滿，解放軍隨即宣布於16日在渤海海峽、黃海北部部分海域執行軍事演習。官媒「長安街知事」直接開轟，指日本自民黨黨內「四駕馬車」及一個漢奸，挑釁世界。

綜合大公報等媒體報導，據中國海事局網站消息，大連海事局發布航行警告，8月16日16時至30日16時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。中國加大渤海和黃海海域軍演的頻率、加大和俄羅斯的聯合海上巡邏，也使已關係複雜的中日、中韓情勢更為緊張，也讓東北亞情勢發生微妙的變化。

軍事專家宋忠平指出，解放軍練兵備戰早已實現常態化和廣域化，一方面突出解放軍日常訓練不鬆懈，常態化備戰。廣域化則體現在無論是渤海、黃海、南海、東海，都需要加強練兵備戰。

宋忠平指出，近來，日本一系列舉動，都暴露了其妄圖突破「專守防衛」，解禁「集體自衛權」以加快擴軍備戰。解放軍演訓旨在築牢國家安全多重防線，同時針對周邊複雜態勢，特別是針對日本近期舉動作出必要回應。

高市早苗此次雖未親臨靖國神社，自民黨幹事長鈴木俊一及日本防衛大臣小泉進次郎等黨政要員則前往參拜，其中也包括了參議員石平。出生於中國四川、後來歸化日本的石平，被中國網友痛罵「漢奸」、「數典忘祖」，「漢奸石平參拜靖國神社」的詞條甚至一度衝上微博熱搜第一，北京日報微信公眾號「長安街知事」也撰文痛批。

「長安街知事」文章指出，在日本自民黨政務調查會長小林鷹之16日參拜靖國神社前一日，自民黨幹事長鈴木俊一、總務會長有村治子以及選舉對策委員長西村康稔均參拜靖國神社。因職務重要性，此四人被稱為自民黨黨內「四駕馬車」。更令人不齒的是，臭名昭著的漢奸石平當天也現身靖國神社。

文章稱，靖國神社是日本軍國主義的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」。其供奉的14名甲級戰犯，雙手沾滿了亞太人民的鮮血，每一個都血債深重、罪無可恕。

圖為解放軍2025年4月16日的渤海營口海域軍演。(取材自微博)