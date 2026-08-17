全版緬懷江澤民 人民日報定調效忠、接軌習核心
中國17日為已故領導人江澤民舉行100歲冥誕紀念大會，黨媒人民日報昨天全版篇幅刊登紀念文章肯定其功績，並藉由「更加緊密團結」在以習近平為核心的黨中央周圍等語，接軌習核心，強調全黨要忠於習近平。
人民日報16日在第5版全版刊登由中共中央黨史和文獻研究院署名、約6400字的長文「在中國特色社會主義道路上不斷創造無愧於時代和人民的新業績—紀念江澤民同志誕辰100周年」。文章除回顧江澤民1926年出生、2022年逝世的經歷，也大篇幅肯定其主政時期推動改革開放、經濟發展，以及應對亞洲金融危機、1998年特大洪災等重大事件的表現。
江澤民在1989年天安門事件後出任中共總書記，同年11月接任中央軍委主席。人民日報文章形容，當時中國面臨國內外複雜局勢及國際社會主義陣營劇變等重大考驗，但在江澤民領導下，「打開了改革開放和社會主義現代化建設新局面」，並肯定「以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領導集體」。
值得注意的是，文章並未將紀念停留在回顧歷史，而是多次將江澤民時期的政治經驗與習近平執政後的發展相互銜接。其中一句「歷史反覆證明，全黨必須有核心、黨中央必須有核心，沒有核心的領導是靠不住的」，隨即轉向強調中國在「新時代」能經受重大挑戰，「根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵」。
文章最後更直接要求全黨「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，全面貫徹習近平思想，並配合「十五五」規畫開局，以中國式現代化推進強國建設及民族復興。
在紀念大會前夕，央視也於11日至16日連續播出12集文獻紀錄片「江澤民」，一天播出2集。17日的紀念大會由習近平出席並發表重要講話。
從黨媒全版紀念文章到高規格紀念活動，官方安排不僅凸顯對江澤民歷史地位的肯定，也透過強調「核心」與政治忠誠，將對江澤民的紀念進一步納入習近平領導核心的政治敘事。
人民日報以第5版全版刊登約6400字長文，回顧江澤民生平並肯定其推動改革開放、經濟發展，以及處理亞洲金融危機與1998年洪災等治理表現。 因為文章多次把江澤民時期的歷史經驗接到習近平時代，強調「核心」重要性，並直接指向以習近平為核心的黨中央，要求全黨強化對習的政治忠誠。 央視在11日至16日連續播出12集文獻紀錄片《江澤民》，17日又舉行100歲冥誕紀念大會，且由習近平出席講話，顯示紀念活動具有高規格政治意涵。
精華 FAQ
人民日報以第5版全版刊登約6400字長文，回顧江澤民生平並肯定其推動改革開放、經濟發展，以及處理亞洲金融危機與1998年洪災等治理表現。
因為文章多次把江澤民時期的歷史經驗接到習近平時代，強調「核心」重要性，並直接指向以習近平為核心的黨中央，要求全黨強化對習的政治忠誠。
央視在11日至16日連續播出12集文獻紀錄片《江澤民》，17日又舉行100歲冥誕紀念大會，且由習近平出席講話，顯示紀念活動具有高規格政治意涵。
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