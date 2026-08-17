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全版緬懷江澤民 人民日報定調效忠、接軌習核心

中國新聞組╱北京17日電
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中共17日舉行紀念已故中共前總書記江澤民誕辰100周年大會。圖為江澤民(中)在北...
中共17日舉行紀念已故中共前總書記江澤民誕辰100周年大會。圖為江澤民(中)在北京人民大會堂與時任國務院總理朱鎔基握手。(路透)

中國17日為已故領導人江澤民舉行100歲冥誕紀念大會，黨媒人民日報昨天全版篇幅刊登紀念文章肯定其功績，並藉由「更加緊密團結」在以習近平為核心的黨中央周圍等語，接軌習核心，強調全黨要忠於習近平。

人民日報16日在第5版全版刊登由中共中央黨史和文獻研究院署名、約6400字的長文「在中國特色社會主義道路上不斷創造無愧於時代和人民的新業績—紀念江澤民同志誕辰100周年」。文章除回顧江澤民1926年出生、2022年逝世的經歷，也大篇幅肯定其主政時期推動改革開放、經濟發展，以及應對亞洲金融危機、1998年特大洪災等重大事件的表現。

江澤民在1989年天安門事件後出任中共總書記，同年11月接任中央軍委主席。人民日報文章形容，當時中國面臨國內外複雜局勢及國際社會主義陣營劇變等重大考驗，但在江澤民領導下，「打開了改革開放和社會主義現代化建設新局面」，並肯定「以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領導集體」。

值得注意的是，文章並未將紀念停留在回顧歷史，而是多次將江澤民時期的政治經驗與習近平執政後的發展相互銜接。其中一句「歷史反覆證明，全黨必須有核心、黨中央必須有核心，沒有核心的領導是靠不住的」，隨即轉向強調中國在「新時代」能經受重大挑戰，「根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵」。

文章最後更直接要求全黨「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，全面貫徹習近平思想，並配合「十五五」規畫開局，以中國式現代化推進強國建設及民族復興。

在紀念大會前夕，央視也於11日至16日連續播出12集文獻紀錄片「江澤民」，一天播出2集。17日的紀念大會由習近平出席並發表重要講話。

從黨媒全版紀念文章到高規格紀念活動，官方安排不僅凸顯對江澤民歷史地位的肯定，也透過強調「核心」與政治忠誠，將對江澤民的紀念進一步納入習近平領導核心的政治敘事。

一名民眾在中國共產黨歷史展覽館內觀看前中國國家主席江澤民的照片及相關展品。北京8...
一名民眾在中國共產黨歷史展覽館內觀看前中國國家主席江澤民的照片及相關展品。北京8月17日舉行紀念活動，紀念江澤民誕辰100周年。(歐新社)

精華 FAQ

  • 人民日報以第5版全版刊登約6400字長文，回顧江澤民生平並肯定其推動改革開放、經濟發展，以及處理亞洲金融危機與1998年洪災等治理表現。

  • 因為文章多次把江澤民時期的歷史經驗接到習近平時代，強調「核心」重要性，並直接指向以習近平為核心的黨中央，要求全黨強化對習的政治忠誠。

  • 央視在11日至16日連續播出12集文獻紀錄片《江澤民》，17日又舉行100歲冥誕紀念大會，且由習近平出席講話，顯示紀念活動具有高規格政治意涵。

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