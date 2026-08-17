朱鎔基遺體18日火化 天安門、港澳及駐外使館都降半旗

時任中國國家主席江澤民(左)、總理朱鎔基(右)2001年3月在人大會議上開懷大笑。(本報資料照片)

朱鎔基遺體 18日在北京火化，中國官方宣布，當天北京天安門 、新華門、人民大會堂、中國外交部，以及各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，均將下半旗誌哀；香港、澳門特別行政區、各邊境口岸、對外海空港口，以及中國駐外使領館同樣降半旗，悼念這位中國前國務院 總理。

新華社報導，朱鎔基因病醫治無效，於12日11時6分在北京逝世，享耆壽98歲。朱鎔基1928年出生，畢業於清華大學電機系，1991年至1998年擔任國務院副總理，期間兼任中國人民銀行行長；1998年至2003年出任國務院總理。他主政期間正值中國經濟改革加速，主導國有企業改革、金融體制改革等多項重大政策，並在亞洲金融風暴期間推動穩定經濟，同時參與推進中國加入世界貿易組織，被視為中國改革開放後重要的經濟政策推手。

朱鎔基逝世後，多國政要陸續致哀，其中日本首相高市早苗在朱鎔基去世翌日向中國國家主席習近平及國務院總理李強表達哀悼，並肯定朱鎔基對日中關係發展所作貢獻。日本外相茂木敏充也向中國外長王毅致哀，日本駐華大使館則在微博發布下半旗照片。

由於高市早苗去年11月曾發表「台灣有事」相關言論，使中日關係持續緊張，兩國高層交流近一年陷入低谷，因此日本此次對朱鎔基逝世的外交反應，引發外界「葬禮外交」討論，有分析認為日方可能藉此釋放善意，試圖為修補中日關係創造空間。

不過，香港媒體指出，這種解讀恐怕言之過早。文章指出，2023年10月前中國國務院總理李克強逝世時，日本同樣由首相致唁、外相跟進，日本駐華使館並在告別式當天下半旗。此次朱鎔基逝世，日本的處理方式基本相同，屬於國際外交場合對已故前政府首腦的常規禮節，並非針對中日關係低谷所採取的特殊措施。

文章進一步指出，中日關係能否改善，關鍵仍在歷史認知、安全政策及地區戰略等實質議題，一封唁電或一次降半旗，都難以改變雙方長期累積的結構性矛盾。

尤其值得注意的是，日本15日迎來二戰戰敗投降紀念日，高市雖未直接前往靖國神社參拜，卻在日本武道館朝向靖國神社進行「二拜二拍手一拜」的遙拜儀式；防衛大臣小泉進次郎等內閣成員則前往靖國神社參拜。港媒因此認為，若從這些實際外交與政治動作觀察，目前仍難看出日本政府有意大幅調整對華政策，所謂藉朱鎔基葬禮修補中日關係的說法，恐怕高估了外交禮儀的象徵意義，也低估了中日關係面臨的深層矛盾。