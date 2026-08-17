我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法熱浪野火夾擊 馬克宏秀肌肉、大玩水上運動挨轟

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝光

紀念江澤民百年冥誕 習近平強調從嚴治黨、維護「習核心」

特派記者陳宥菘／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
17日是中共前領導人江澤民百年冥誕，中共官方17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤...
17日是中共前領導人江澤民百年冥誕，中共官方17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」。（截圖自央視）

17日是中共前領導人江澤民百年冥誕，官方上午在人民大會堂舉行紀念大會，中共總書記習近平出席並發表重要講話指出，江澤民強調「治國必先治黨、治黨務必從嚴」，愈是改革開放、發展經濟，「愈要加強黨的領導、抓好黨的建設」。他強調，要自覺做到「兩個維護」，並要堅持持之以恆推進全面從嚴治黨。

中共17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，中共建政以來，已故領袖百年誕辰一般只召開座談會，只有6人享受過紀念大會的頂級規格，包括毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲，江澤民是第7人。

本次大會由中共政治局常委、國務院總理李強主持，包括在京黨和國家其他領導人、退休領導人等出席。83歲的前中共總書記胡錦濤再度缺席，他最後一次公開露面，是2022年12月到解放軍總醫院送別江澤民。而溫家寶、栗戰書、汪洋、曾慶紅、王岐山、胡春華等多名退休領導人則有露面。

習近平在大會上發表重要講話，他讚揚江澤民是卓越領導人，中共第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者，又指江澤民的一生，是光輝的一生、戰鬥的一生。

習近平提到六四事件，指「1989年春夏之交發生的嚴重政治風波」，時任上海市委書記的江澤民堅決支持和執行黨中央正確決策，有力維護了上海穩定。

習近平稱，江澤民從領導崗位上退下來後，堅決擁護和支持黨中央工作，關心中國特色社會主義偉大事業，「堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。

習近平表示，面對20世紀80年代末90年代初國際風雲變幻和國內發生嚴重政治風波的重大考驗時，江澤民毫不動搖堅持經濟建設這個中心，旗幟鮮明堅持四項基本原則，堅持改革開放，開展治理整頓，進行外交鬥爭，堅決維護了國家的獨立、尊嚴、安全、穩定。

習近平說，江澤民強調治國必先治黨、治黨務必從嚴，愈是改革開放、發展經濟，愈要加強黨的領導、抓好黨的建設。江澤民強調領導幹部要講學習、講政治、講正氣，推動著力解決提高領導水平和執政水平、增強「拒腐防變」和抵禦風險能力兩大歷史性課題。

習近平強調，新征程上，要自覺做到「兩個維護」（維護「習核心）。要堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，「持之以恆推進全面從嚴治黨」。

習近平還提到，江澤民領導實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭。

習近平最後強調，「全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在黨中央周圍」，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定信心、奮發圖強，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。

禮堂內，主席台上方懸掛著「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，後幕正中央懸掛江澤民遺像、紅旗分列兩側，二樓眺台上懸掛著橫幅：「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥！」

中共17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，禮堂二樓眺台...
中共17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，禮堂二樓眺台上懸掛著橫幅：「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」。（截圖自央視）

中共17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，中共總書記習...
中共17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，中共總書記習近平出席並發表重要講話。（截圖自央視）

精華 FAQ

  • 此次在人民大會堂舉行的是「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，屬中共已故領袖百年誕辰的最高規格之一，江澤民也是建政以來第7位享有此待遇的人物。

  • 習近平一方面肯定江澤民，另一方面強調要自覺做到「兩個維護」，持續推進全面從嚴治黨，並要求全黨緊密團結在黨中央周圍，凸顯鞏固核心與強化權威的意圖。

  • 習近平稱江澤民在1989年政治風波後維護上海穩定，也推動香港、澳門回歸，並促成體現一個中國原則的「九二共識」，同時支持反分裂與反「台獨」鬥爭。

習近平 江澤民 中共

上一則

中國暑期旅遊亂象：6天行程換5家旅行社、不購物就沒飯吃

下一則

胡錦濤缺席江澤民百年誕辰大會 溫家寶、王岐山等元老現身

延伸閱讀

江澤民百歲冥誕前人民日報全版緬懷 不忘強調忠於習近平

江澤民百歲冥誕前人民日報全版緬懷 不忘強調忠於習近平
紀念江澤民百歲冥誕 習近平將出席大會 「誰不在場」受矚

紀念江澤民百歲冥誕 習近平將出席大會 「誰不在場」受矚
紀念江澤民百歲冥誕 央視今起播出12集紀錄片

紀念江澤民百歲冥誕 央視今起播出12集紀錄片
新華社：江澤民百歲誕辰紀念 習近平將出席講話

新華社：江澤民百歲誕辰紀念 習近平將出席講話

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
相聲演員郭德綱（右）2024年和于謙在英國倫敦演出。（新華社）

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

2026-08-15 10:41

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝