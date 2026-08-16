專家之眼／南海黃岩島的「紙上領海基線」?

近期大陸與菲律賓就黃岩島爭端再起。圖為一艘中國海警船在黃岩島附近航行。（路透）

近期中國大陸與菲律賓在黃岩島（台稱民主礁）附近海域因領土主權、領海基線海圖、海域主張、海上執法、行政措施、以及漁權等問題爭議不斷，導致南海緊張情勢大幅升高。倘若爭端一方持續加碼採取更大挑釁動作，而另一方管控失靈，發生誤判擦槍走火事件，南海極有可能爆發武裝衝突。

衝突一旦發生，中國大陸是否順勢取回被菲律賓竊占的所有南沙島礁，包括中業島，強制拖離菲方故意擱淺在仁愛礁的二戰坦克登陸艦？而美國是否真敢啟動與菲律賓所簽訂的軍事協防條約，與中國大陸在南海開戰？

一九五一年八月三十日，《美菲共同防禦條約》在華盛頓簽署，並於一九五二年生效。該條約明定美菲任一方在太平洋海域遭受武裝攻擊時，雙方將依憲法程序採取行動對付共同危險。近年來，美國多次重申《美菲共同防禦條約》適用於南海的菲方所有船艦與軍機。

上月， 菲律賓採取兩個動作，嚴重挑釁中國大陸在南海所主張之島嶼領土主權和海域內的主權、主權權利、以及管轄權。第一個動作是向聯合國遞交劃定黃岩島領海基線的海圖，第二個動作是向聯合國說明延伸大陸礁層申請。與此同時，菲政府鼓動大批漁船駛往黃岩島附近海域捕魚。菲律賓也藉擔任東協輪值主席國和南海仲裁案裁決公布十周年的時機大肆炒作南海議題。菲律賓更積極參加由美國所主導的南海聯合軍演活動。

面對菲律賓二○一四年所採取的海域立法動作，中國大陸除劃定黃岩島領海基線外，於二○二五年九月設立黃岩島國家級自然保護區，隨後於今年八月起實施《黃岩島國家級自然保護區管理辦法》。自七月以來，中國海警也持續加強黃岩島領海及週邊區域執法巡查，採取喊話警告、攔阻管制、水砲噴射等措施驅離進入管制海域的菲律賓船隻。

原本就南海爭端採取中立立場的美國轉為積極介入，公開支持菲國的南海聲索政策立場。美國反對中國大陸所主張南海九段線歷史性權利主張、挑戰中國大陸所劃定的西沙領海基線、並自二○一六年南海仲裁案裁決公布後至今，國務院年年發布聲明，強調此裁決對中國大陸具有法律約束力，要北京遵守。

美國不是南海黃岩島領土主權、以及南海海域主權權利和管轄權的聲索方、美國不是南海仲裁的相關方、美國也不是《聯合國海洋法公約》的締約方。但二戰後，美國視西太平洋（此包括東海與南海）是「美國的湖泊」，極力捍衛美國為戰略安全所建構的第一島鏈和第二島鏈，強力防止中國大陸突破此重要海上防線。

台灣主張享有民主礁（黃岩島）之領土主權，以及南海東沙、西沙、及南沙群島所有島礁的主權，以及南海海域內依國際法所享有的主權權利和管轄權。一九九九年二月，我政府公告「中華民國第一批領海基線、領海及鄰接區外界線」，範圍包括中沙群島的民主礁。

目前黃岩島存在三個領海基線主張。基於戰略安全與外交考量，這三條基線中，有一條至多只能被稱為「紙上領海基線」，因為台灣採取親美反中、強化台菲關係的南海政策，實際上沒有採取任何有真正意涵的維權行為。外交部只能被動的、如禮行儀的發佈「主權屬我，堅決捍衛主權」聲明。

黃岩島的另外二個領海基線是南海爆發武裝衝突的一顆定時炸彈，因為中國大陸與菲律賓依據其憲法和相關國內海洋立法勢必採取執法管轄動作。領海等同領地與領空，國家享有主權，是不容他國侵犯。儘管菲律賓國力遠弱於中國大陸，但後面有美國撐腰，在未來，馬尼拉肯定會在黃岩島、仁愛礁、以及其他島礁持續衝撞，挑戰近期北京愈來愈積極強硬的海洋維權作為。

南海勢必一戰的傳聞好像快要成真，是先中國大陸與菲律賓、還是中美？