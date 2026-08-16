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731部隊在中「活體解剖」部門私人相冊 被日媒曝光了

中國新聞組／北京16日電
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1943年5月，731部隊舉行春季運動會的照片。(新華社／鄒德懷供圖)
1943年5月，731部隊舉行春季運動會的照片。(新華社／鄒德懷供圖)

AI摘要

文章摘要整理：

NHK紀錄片首度曝光731部隊私人相冊，藉近400張照片還原其工作與生活場景，並與名簿比對確認26人身分，凸顯戰後罪行記憶的追索。

中國官媒報導，日本廣播協會（NHK）7月21日播出紀錄片「被隱藏的部隊：沉默的戰後」，採訪了731部隊成員遺屬，特別談到了這些劊子手在戰後居然回歸「正常生活」，彷彿這段歷史完全不存在一樣。這部紀錄片的線索源於日本某舊書店主偶然間發現的近400張舊照片，這是一批關於731部隊「活體解剖」部門私人相冊，拍攝者為林芳三。2022年由中國收藏家鄒德懷購入。他在社交媒體上公開部分照片後引發關注，NHK隨即與他取得聯繫，經過兩三年調研、拍攝，紀錄片最終面世。

新華社報導，這批泛黃照片記錄了731部隊成員的工作與日常生活，也讓外界得以進一步辨認部分隊員身分。鄒德懷於2022年取得這批近400張照片，其中約五分之四附有時間、地點、人名等說明，200多張拍攝於中國，時間跨度為1943年至1945年。

這些照片中出現731部隊各層級人員，包括大佐、少佐、中尉、技術人員及中高層管理人員。照片不僅記錄顯微鏡觀察、檢診等工作場景，也記錄隊員及家屬在「東鄉村」聚餐、舉辦美術展、運動會、放映電影、跳盂蘭盆舞及參拜神社等生活情景。

林芳三在盯著顯微鏡觀察。(新華社／鄒德懷供圖)
林芳三在盯著顯微鏡觀察。(新華社／鄒德懷供圖)

其中一張1943年5月拍攝的春季運動會照片，部隊成員戴著防毒面具進行競走。鄒德懷表示，731部隊屬絕密單位，這張生活照仍傳達出令人不寒而慄的恐怖。

拼版照片：左圖為林芳三的肖像照，右圖為該照片背後的文字說明。(新華社／鄒德懷供圖...
拼版照片：左圖為林芳三的肖像照，右圖為該照片背後的文字說明。(新華社／鄒德懷供圖)

NHK攝製組將照片與「關東軍防疫給水部留守名簿」逐一比對，確認26名隊員的在籍身分。南京大學歷史學院副教授呂晶表示，這批帶有「加害者視角」的原始影像，可與留守名簿、審判紀錄及證言相互參照，有助於核驗普通成員身分，補充相關證據。

拼版照片：上圖為731部隊隊員及家屬在部隊大本營舉行東鄉美術展覽會的合影，下圖為...
拼版照片：上圖為731部隊隊員及家屬在部隊大本營舉行東鄉美術展覽會的合影，下圖為該照片背面文字說明。(新華社／鄒德懷供圖)

「關東軍防疫給水部留守名簿」掃描件。(新華社／鄒德懷供圖)
「關東軍防疫給水部留守名簿」掃描件。(新華社／鄒德懷供圖)

照片中最常出現的面孔之一是林芳三。呂晶在留守名簿中找到他的資料，顯示林芳三1915年10月27日出生，1942年7月1日進入關東軍防疫給水部任職，身分為雇員（防疫）。他所效力的第一部，是731部隊核心研究部門之一，涉及鼠疫、霍亂、傷寒、炭疽等病原體研究及非人道人體實驗。

日本愛知學院大學副教授廣中一成表示，這批保存80餘年的照片可能是原隊員私自帶回日本，是731部隊罪行的直接物證。呂晶指出，731部隊戰敗前炸毀設施並下達封口令，戰後部分核心人員重新融入社會，進入大學、醫院、企業及政府部門。

鄒德懷表示，每一件新史料的出現，都讓那段罪行更無處可藏；比證據浮現更重要的，是讓證據進入公共記憶。

精華 FAQ

  • 紀錄片首度公開一批約近400張731部隊私人相冊照片，內容涵蓋工作、檢診、聚餐、運動會與參拜神社等場景，屬於揭露其內部運作的重要原始影像。

  • 照片不僅呈現加害者視角下的日常，也可與留守名簿、審判紀錄和證言交叉比對，已確認26名隊員身分，能補強731部隊罪行的證據鏈。

  • 內文指出，731部隊戰敗前炸毀設施並下達封口令，戰後部分核心人員卻回到日本，進入大學、醫院、企業與政府部門，過上看似正常的社會生活。

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