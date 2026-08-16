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中共領導人暑休結束迎外賓 厄瓜多總統首訪華

記者陳湘瑾╱綜合報導
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諾沃亞2025年6月出席夏季達沃斯論壇，期間先後會見習近平、李強等人。(取材自中...
諾沃亞2025年6月出席夏季達沃斯論壇，期間先後會見習近平、李強等人。(取材自中國外交部官網)

應中國國家主席習近平邀請，厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）將於16日至23日訪問中國，這是他首次對中國進行國事訪問。習近平將同他會談，港媒指，這也意味著中央領導人約兩星期的夏季休假結束。

中國外交部發言人14日以「答記者問」發布消息表示，此訪是諾波亞首次對中國進行國事訪問。習近平將同諾沃亞舉行會談，中國國務院李強、中國人大委員長趙樂際將分別同他會見。

消息並稱，今年是中厄建立全面戰略夥伴關係十週年。中方期待通過此訪進一步夯實兩國政治互信，賡續傳統友誼，推動中厄全面戰略夥伴關係不斷取得新進展，更好造福兩國人民。

諾沃亞2025年6月出席夏季達沃斯論壇，期間先後會見習近平、李強等人，並與中方簽署「一帶一路」建設的合作規劃。厄瓜多本地媒體「Primicias」特別提到，當時厄瓜多對中國的債務低於40億美元，占厄瓜多總債務不到10%，雙方正在推進債務重新安排的談判。

諾沃亞去年在接受外媒訪問時曾表示，厄瓜多與美國保持良好關係，與中國則保持友好、相互尊重以及經貿往來的關係。

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