軟科世界大學排名 中234所大學上榜 清華再稱霸亞洲

2026軟科世界大學學術排名，清華大學排名全球第18，蟬聯亞洲龍頭。(取材自經濟觀察報)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026年ARWU顯示，中國共有234所大學上榜，較去年增加12所。

2026年ARWU顯示，中國共有234所大學上榜，較去年增加12所。 重點二： 清華大學排名全球第18，連續領跑亞洲高校，北大等6校穩居世界50強。

清華大學排名全球第18，連續領跑亞洲高校，北大等6校穩居世界50強。 重點三：中國共有16所進入世界百強，東南大學、哈工大與天津大學首次入榜。

2026年軟科世界大學學術排名（ARWU）15日出爐。在全球1000所研究型大學中，中國共有234所大學上榜，其中16所擠進世界百強，百強數量較去年增加3所。北京的清華大學排名全球第18，蟬聯亞洲龍頭。

上觀新聞報導，除了清華大學穩居亞洲龍頭，北京大學排名第22，浙江大學排名第24，上海交通大學排名第27，中國科學技術大學排名第39，復旦大學排名第41，上述6所中國頭部高校持續穩居世界50強。

其後，中山大學（62名）、南京大學（70名）、華中科技大學（72名）、四川大學（77名）、武漢大學（77名）、西安交通大學（79名）、中南大學（83名）繼續保持全球百強地位，而東南大學（89名）、哈爾濱工業大學（97名）和天津大學（98名）則首次躋身世界百強。

今年排名中，哈佛大學仍然穩坐頭把交椅，連續24年排名全球第1，史丹福大學和麻省理工學院緊隨其後，名列前3位。歐洲大學中，劍橋大學和牛津大學表現最好，分別位居全球第4和第7位。巴黎薩克雷大學排在第13位，繼續領跑歐洲高校。此外，墨爾本大學排名37位，保持大洋洲頭名。

今年中國的上榜高校達234所，較去年增加12所，超過美國187所的上榜高校數，處於世界第一。不過，若只看百強數量，中國有16所進榜，數量雖為英國的2倍，位列全球第2，但距離擁有37所世界百強高校的美國，還存在顯著差距。

在115所殺進全球500強的中國大學中，「雙一流」學校占了93所，但深圳大學、南京工業大學等22所非「雙一流」學校也憑實力擠進前500。另外，14所首度進入千強名單的學校中，就有13所是非「雙一流」的「黑馬」，包括瀋陽工業大學、武漢紡織大學等。

榜單排名中，港澳台合計23所大學入列全球千強，其中10校進駐500強。香港大學排名升至62名，在港澳台高校中居冠。台灣方面，台灣大學排名201-300名，為台灣地區最佳。