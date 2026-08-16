避地緣風險 中國開通中歐北極快航 首航滿載「新3樣」

為規避地緣風險，中國15日開通中歐北極快航，航線較傳統蘇伊士運河大幅縮短一半航程。(取材自上觀新聞)

為規避航道擁堵、地緣擾動風險，中國積極布局「冰上絲綢之路」，中歐北極快航15日開通經由北極到歐洲的常態航線。由寧波舟山港始發的「杜拜 塔」輪首航當天滿載1500個標箱，主要裝載儲能櫃、動力電池、光伏組件及新能源零部件等「新三樣」產品。航線較傳統蘇伊士運河 大幅縮短一半航程，也被業界視為降低地緣政治與供應鏈 風險的新選項。

綜合中國航務周刊、中國水運報報導，中歐北極快航今年8月15日至10月將維持每周1班，共執行8個航次。船舶從寧波舟山港出發，國內攬貨港口還包括大連、太倉、青島、福州、上海及南沙，穿越北極後，依序停靠英國費利克斯托、荷蘭鹿特丹、德國漢堡及波蘭格丁尼亞等港口。今年夏季航季前2個航次艙位已售罄，單箱運價約8000美元。

海傑航運表示，傳統蘇伊士航線航程約30至35天，中歐北極快航可縮短至18至20天；去年9月首次試航時，船舶從寧波舟山港出發，約20天抵達英國費利克斯托。縮短運輸時間不僅有助企業加快交貨，也能降低庫存與資金占用，尤其適合交付時效要求較高的新能源產品。

此次首航貨物主要來自浙江寧波、義烏等長三角製造業聚落。由於北極航道環境溫度約為零下3℃至10℃，天然低溫環境對部分熱敏感貨物運輸具有優勢。中興通訊、億緯鋰能等企業已率先使用這條航線，業者估算，北極快航有望降低企業約40%的業務庫存量，進一步提升供應鏈韌性。

除了速度，中歐北極快航也被賦予分散航運風險的功能。近年紅海局勢及其他地緣衝突增加海運不確定性，企業尋求蘇伊士運河之外的替代通道。海傑航運投入7至8艘冰區加強型船舶，部分採用LNG動力；業者並稱，北極航線可將中歐海上距離由約2.2萬公里縮短至1.5萬公里，單位貨物碳排放下降約50%。

目前北極航道仍受季節性冰情限制，主要集中7月至10月通航。海傑航運規畫未來3至5年逐步實現每年4個月穩定通航，遠期則朝全年通航發展。對中國出口企業而言，北極航線能否從季節性補充通道，進一步成為穩定的商業航運選項，將是後續觀察重點。