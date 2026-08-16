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紀念江澤民百歲冥誕 習近平將出席大會 「誰不在場」受矚

中國新聞組╱北京16日電
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中共當局17日將為已故領導人江澤民舉行誕辰100周年紀念大會，習近平將出席並發表...
中共當局17日將為已故領導人江澤民舉行誕辰100周年紀念大會，習近平將出席並發表重要講話。(新華社)

中國官方宣布，紀念已故中共領導人江澤民誕辰100周年大會，將於17日上午10時在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席並發表重要講話。央視、新華社等官媒直播，首都各界人士也將出席。外界關注的，不只是習近平會講什麼，更是「誰會出席、誰沒有出席」。

中央社報導，台灣政治大學政治系、東亞研究所特聘教授寇健文日前接受媒體訪問時指出，這類規格極高的活動，按照慣例，在任及退休高層、重要幹部乃至軍方將領理應出席，因此名單本身就具有觀察中共政治氣氛的意義。若有重要人物缺席，反而可能成為外界解讀的焦點。

報導指出，17日的座次與出席名單，可能比講話內容更值得留意。近年中共高層人事變動頻繁，自20大以來，包括黨政幹部及軍隊將領在內，多名高官先後落馬。在此背景下，哪些退休元老現身、哪些現任高層站在主席台或出現在會場、哪些軍方人物缺席，都可能成為觀察黨內政治氛圍的窗口。不過，單一人物未現身並不必然代表政治異常，仍須結合職務、年齡、健康及官方安排等因素判斷。

據報導，江澤民生於1926年，2002年卸任中共中央總書記，2004年卸任中央軍委主席，是中共第三代領導核心。如今官方以百年誕辰名義舉行高規格紀念大會，也具有回顧其政治生涯及凸顯歷史傳承的意味。寇健文認為，在黨內人事震盪之際，紀念江澤民既是對歷史的定位，也可藉此強調現任領導人的治黨、治國理念，並在一定程度上穩定黨內人心。

香港明報稍早前報導，中共建政以來，領導人百年誕辰通常只召開座談會，只為6人舉行過紀念大會，包括毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲，江澤民是第7人。

除了高規格的紀念大會，官媒央視自11至16日連續播出12集文獻紀錄片「江澤民」，一天2集。中宣部等部門也將舉辦江澤民生平和思想研討會。

在黨內近年持續進行人事整肅、軍方高層接連調整的背景下，這場紀念江澤民的活動也不只是回顧歷史。寇健文認為，高規格紀念江澤民，一方面是中共強調歷史傳承，另一方面也能凸顯現任領導人的治黨、治國理念，並在一定程度上發揮穩定黨內人心的作用。對外界而言，17日值得看的是會場上「誰來了」，以及更耐人尋味的—「誰沒有來」。

北京當局頂規紀念江澤民百年誕辰，央視連續六天播出紀錄片「江澤民」。(取材自微博)
北京當局頂規紀念江澤民百年誕辰，央視連續六天播出紀錄片「江澤民」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 紀念大會將於17日上午10時在北京人民大會堂舉行，習近平將出席並發表重要講話，央視與新華社也會直播，首都各界人士預計到場。

  • 因為這是規格極高的活動，按慣例在任與退休高層、重要幹部及軍方將領理應出席；若有重要人物缺席，往往會成為解讀中共政治氣氛的焦點。

  • 官方除辦大會外，還播出紀錄片與舉辦研討會，顯示此舉不只回顧歷史，也在強調政治傳承、凸顯現任領導理念，並在高層人事震盪下穩定黨內人心。

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