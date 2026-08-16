江澤民百歲冥誕前人民日報全版緬懷 不忘強調忠於習近平

一名民眾在中國共產黨歷史展覽館內觀看前中國國家主席江澤民的照片及相關展品。北京將於8月17日舉行紀念活動，紀念江澤民誕辰100周年。（歐新社）

中國8月17日將為已故領導人江澤民 舉行100歲冥誕紀念大會，黨媒人民日報今天全版篇幅刊登紀念文章肯定其功績，並藉由「更加緊密團結」在以習近平 為核心的黨中央周圍等語，強調全黨要忠於習近平。

人民日報16日在第5版全版刊登「在中國特色社會主義道路上不斷創造無愧於時代和人民的新業績—紀念江澤民同志誕辰100週年」一文，署名為中共 中央黨史和文獻研究院。

文章表示，在江澤民誕辰100週年之際，「緬懷他的豐功偉績，學習他的崇高風範，對廣大黨員、幹部、群眾緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，推動『十五五』（2026年到2030年經濟社會建設）開好局、起好步，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，具有重大意義」。

這篇約6400字的長文中，除了回顧江澤民的簡歷，更用江澤民執政成就、說過的話，來比對習近平從中共18大上任後的施政成果，凸顯習近平繼承江澤民遺志不斷向前邁進。

江澤民在1989年6月天安門民主運動遭血腥鎮壓後擔任中共總書記，同年11月擔任中央軍委主席。文章說，當時國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗，中國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力。但在江澤民帶領下，打開了改革開放和社會主義現代化建設新局面。

文章並指，在「以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領導集體」領導下，中國從容應對一系列關係主權和安全的國際突發事件，特別是成功抵禦亞洲金融危機衝擊、戰勝1998年特大洪澇災害等。

文章說，「歷史反覆證明，全黨必須有核心、黨中央必須有核心，沒有核心的領導是靠不住的」。「新時代」（指習近平就任總書記）以來，中國之所以能夠經受住歷史罕見的衝擊挑戰，「根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引」。

文章說，距離基本實現「社會主義現代化」只有不到10年時間，距離實現全面建成社會主義現代化強國目標也只有20多年時間，「時不我待、指爭朝夕。讓我們更加緊密地團結在『以習近平同志為核心的黨中央』周圍，全面貫徹『習近平新時代中國特色社會主義思想』，深入學習貫徹習近平黨建思想」。

江澤民1926年8月17日出生，2022年11月30日逝世，享壽96歲。

中共中央17日將為已故領導人江澤民舉行誕辰100週年紀念大會，中共總書記習近平將出席並發表重要講話。除了高規格的紀念大會，官媒央視自11至16日連續播出12集文獻紀錄片「江澤民」，一天2集。