我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詹姆斯進軍YouTube 首支影片集結2016騎士冠軍班底

威州房東清理租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

江澤民百歲冥誕前人民日報全版緬懷 不忘強調忠於習近平

中央社／台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名民眾在中國共產黨歷史展覽館內觀看前中國國家主席江澤民的照片及相關展品。北京將...
一名民眾在中國共產黨歷史展覽館內觀看前中國國家主席江澤民的照片及相關展品。北京將於8月17日舉行紀念活動，紀念江澤民誕辰100周年。（歐新社）

中國8月17日將為已故領導人江澤民舉行100歲冥誕紀念大會，黨媒人民日報今天全版篇幅刊登紀念文章肯定其功績，並藉由「更加緊密團結」在以習近平為核心的黨中央周圍等語，強調全黨要忠於習近平。

人民日報16日在第5版全版刊登「在中國特色社會主義道路上不斷創造無愧於時代和人民的新業績—紀念江澤民同志誕辰100週年」一文，署名為中共中央黨史和文獻研究院。

文章表示，在江澤民誕辰100週年之際，「緬懷他的豐功偉績，學習他的崇高風範，對廣大黨員、幹部、群眾緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，推動『十五五』（2026年到2030年經濟社會建設）開好局、起好步，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，具有重大意義」。

這篇約6400字的長文中，除了回顧江澤民的簡歷，更用江澤民執政成就、說過的話，來比對習近平從中共18大上任後的施政成果，凸顯習近平繼承江澤民遺志不斷向前邁進。

江澤民在1989年6月天安門民主運動遭血腥鎮壓後擔任中共總書記，同年11月擔任中央軍委主席。文章說，當時國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗，中國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力。但在江澤民帶領下，打開了改革開放和社會主義現代化建設新局面。

文章並指，在「以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領導集體」領導下，中國從容應對一系列關係主權和安全的國際突發事件，特別是成功抵禦亞洲金融危機衝擊、戰勝1998年特大洪澇災害等。

文章說，「歷史反覆證明，全黨必須有核心、黨中央必須有核心，沒有核心的領導是靠不住的」。「新時代」（指習近平就任總書記）以來，中國之所以能夠經受住歷史罕見的衝擊挑戰，「根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引」。

文章說，距離基本實現「社會主義現代化」只有不到10年時間，距離實現全面建成社會主義現代化強國目標也只有20多年時間，「時不我待、指爭朝夕。讓我們更加緊密地團結在『以習近平同志為核心的黨中央』周圍，全面貫徹『習近平新時代中國特色社會主義思想』，深入學習貫徹習近平黨建思想」。

江澤民1926年8月17日出生，2022年11月30日逝世，享壽96歲。

中共中央17日將為已故領導人江澤民舉行誕辰100週年紀念大會，中共總書記習近平將出席並發表重要講話。除了高規格的紀念大會，官媒央視自11至16日連續播出12集文獻紀錄片「江澤民」，一天2集。

精華 FAQ

  • 人民日報在16日第5版全版刊登約6400字紀念長文，肯定江澤民的歷史功績與貢獻，並由中共中央黨史和文獻研究院署名，展現官方高度重視。

  • 文章不只回顧江澤民生平，也多次強調「更加緊密團結」在以習近平為核心的黨中央周圍，藉此要求全黨忠於習近平並貫徹其思想。

  • 除人民日報全版紀念文外，中共中央17日將舉行誕辰100週年紀念大會，習近平預計出席並發表講話，央視也連播12集文獻紀錄片加強宣傳。

江澤民 習近平 中共

上一則

中國7月新增新冠確診52.2萬例 較6月暴增5.6倍

延伸閱讀

紀念江澤民百歲冥誕 央視今起播出12集紀錄片

紀念江澤民百歲冥誕 央視今起播出12集紀錄片
新華社：江澤民百歲誕辰紀念 習近平將出席講話

新華社：江澤民百歲誕辰紀念 習近平將出席講話
江澤民百年誕辰 傳17日舉行紀念會 胡錦濤、王岐山是否出席受關注

江澤民百年誕辰 傳17日舉行紀念會 胡錦濤、王岐山是否出席受關注
中國頂規紀念江澤民百年誕辰 紀念大會及發行四種紀念幣

中國頂規紀念江澤民百年誕辰 紀念大會及發行四種紀念幣

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57

超人氣

更多 >
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
新州男騙走6.5億2000人受害 FBI列頭號詐欺通緝犯 懸賞15萬

新州男騙走6.5億2000人受害 FBI列頭號詐欺通緝犯 懸賞15萬