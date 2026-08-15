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紐西蘭控從事間諜活動 中：別飲鴆止渴 搬石頭砸自己腳

記者林宸誼／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

紐西蘭安全情報局發布年度報告指稱中國涉間諜活動，中國使館強烈駁斥並指其污名化正常交流，警告新方勿損害中紐互信與合作。

曾被西方視為「五眼聯盟」對華行動「軟肋」的紐西蘭，如今似乎正走向另一個極端。紐西蘭安全情報局日前發布「紐西蘭安全威脅環境」2026年度報告，指責中國在該國從事間諜活動一事。中國駐紐西蘭使館發言人14日指出，該報告把正常交往和交流合作稱為所謂間諜或干預活動，奉勸這些勢力、這些人不要飲鴆止渴，不要搬起石頭砸了自己的腳；並警告稱「由此產生的一切後果，責任不在中方。」

中國駐紐西蘭使館發言人表示，中國駐紐西蘭使館發言人提到，中國對紐實施單方面免簽政策以來，不少紐西蘭遊客到訪中國，親眼見證中國的發展成就，對華好感度、對中紐關係的支持度不斷上升。此時公布的這份報告，是近來國際上某些勢力操縱發起的新一輪對華攻擊、汙蔑、抹黑的組成部分，本身恐怕就是外國干預的結果。

該發言人稱，報告充斥著冷戰思維，其中多項對中不實指控，要麼把正常交往和交流合作污稱為所謂間諜或干預活動，要麼完全是莫須有或者憑空捏造。對此，中方絕不接受、堅決反對。

報告並反映出紐西蘭內外都有人不願看到中紐關係發展得好，通過極盡造謠之能事，企圖離間兩國人民的感情，在包括華僑華人在內的民眾中製造寒蟬效應，破壞雙邊互信，阻礙兩國關係發展。

該發言人正告那些企圖以此進行政治操弄的勢力和人，不要為了一己之私，損害來之不易、互利共贏的中紐關係，損害雙方人民的自身利益。充當國際上反華勢力的馬前卒，得不償失！

該發言人提到，在對外關係上製造話題解決不了紐西蘭的問題，恐怕只會讓事情變得更糟！奉勸這些勢力、這些人不要飲鴆止渴，不要搬起石頭砸了自己的腳！

該發言人表示，中方重視中紐關係，願同新方共同努力，在兩國領導人共識基礎上，推動兩國政治互信、務實合作和人文交往等各領域交流合作不斷發展，更好造福兩國人民。但中新關係的發展不取決於中國一方。中國希望紐方同中方相向而行，而非相反。否則，由此產生的一切後果，責任不在中方。

精華 FAQ

  • 報告指稱中國在紐西蘭從事間諜活動，並將部分正常交往與交流合作解讀為干預或滲透行為，因而引發中方強烈不滿與反駁。

  • 中方批評報告充滿冷戰思維，認為多項指控不是把正常交流污稱為間諜活動，就是莫須有甚至捏造，強調對此絕不接受、堅決反對。

  • 中方警告不要為政治操弄損害中紐互利共贏關係，也不要讓對外製造話題取代解決問題，否則只會讓局勢更糟，責任不在中方。

華人 間諜 紐西蘭

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