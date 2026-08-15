暗表支持…北方四島爭議 中俄大使聯合發文：捍衛二戰成果
中俄駐日大使聯名發文聲援二戰成果，並就北方四島爭議反擊日本抗議；中國國防部同步批評日本軍事擴張，外媒警告東北亞安全困境升高。
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中俄駐日大使聯名發文聲援二戰成果，並就北方四島爭議反擊日本抗議；中國國防部同步批評日本軍事擴張，外媒警告東北亞安全困境升高。
在俄羅斯、日本再因北方四島（俄羅斯稱「南千島群島」）主權發生爭執之際，俄羅斯駐日本大使館13日發表聲明，對日本外相茂木敏充召見俄駐日大使諾茲德列夫就該國總統普亭訪問北方四島之一的擇捉島提出抗議一事，反駁稱這是「毫無依據的抗議」。中國駐日大使吳江浩與諾茲德列夫13日也發表聯合署名文章，強調捍衛二戰勝利成果，此一立場與俄羅斯對北方四島主權主張一致。另外，中國國防部更狠批日本新型軍國主義。對此，華爾街日報指，加深東北亞安全困境。
綜合日本共同社、美聯社、路透報導，中國駐日大使館13日發布吳江浩與諾茲德列夫聯名文章，強調「銘記第二次世界大戰歷史、捍衛二戰勝利成果」，並反對扭曲、否定二戰勝利成果，以及為法西斯和軍國主義翻案的行徑。
文章指出，中俄雙方在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處等原則上具有重要共識，兩國在涉及國際秩序的重大議題上立場高度契合。
據報導，中國國防部14日進一步批評日本軍事政策，新聞發言人陳曦大校在例行記者會批評日方，以外部威脅為藉口，提高防衛預算、發展進攻性軍事力量及擴張軍工產業，宣稱日本「新型軍國主義」已「圖窮匕見、禍患不得不防」，要求日本反省歷史、停止「再軍事化」。
華爾街日報分析，日本目前同時面對俄羅斯、中國及北韓的安全壓力，日本持續擴充防衛能力、強化遠程打擊力量及與美國的軍事合作。普亭此次登上爭議島嶼，正值日本軍事政策加速轉型之際，北方四島爭端再度成為日俄及中俄日角力的敏感焦點，也將加深東北亞安全困境。
文章強調要銘記第二次世界大戰歷史、捍衛二戰勝利成果，反對扭曲或否定二戰成果，也反對為法西斯與軍國主義翻案，顯示中俄在相關國際秩序議題上立場高度一致。 俄羅斯駐日大使館回應稱，日本外相就普亭登上擇捉島提出抗議是毫無依據的抗議，等於直接否定日方指控，也再次凸顯俄方對南千島群島主權主張的強硬態度。 中國國防部指日本以外部威脅為藉口，提高防衛預算、發展進攻性軍事力量並擴張軍工產業，批評其新型軍國主義已浮現，要求日本反省歷史並停止再軍事化。
精華 FAQ
文章強調要銘記第二次世界大戰歷史、捍衛二戰勝利成果，反對扭曲或否定二戰成果，也反對為法西斯與軍國主義翻案，顯示中俄在相關國際秩序議題上立場高度一致。
俄羅斯駐日大使館回應稱，日本外相就普亭登上擇捉島提出抗議是毫無依據的抗議，等於直接否定日方指控，也再次凸顯俄方對南千島群島主權主張的強硬態度。
中國國防部指日本以外部威脅為藉口，提高防衛預算、發展進攻性軍事力量並擴張軍工產業，批評其新型軍國主義已浮現，要求日本反省歷史並停止再軍事化。
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