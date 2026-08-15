暗表支持…北方四島爭議 中俄大使聯合發文：捍衛二戰成果

AI摘要 文章摘要整理： 中俄駐日大使聯名發文聲援二戰成果，並就北方四島爭議反擊日本抗議；中國國防部同步批評日本軍事擴張，外媒警告東北亞安全困境升高。

在俄羅斯 、日本再因北方四島（俄羅斯稱「南千島群島」）主權發生爭執之際，俄羅斯駐日本大使館 13日發表聲明，對日本外相茂木敏充召見俄駐日大使諾茲德列夫就該國總統普亭 訪問北方四島之一的擇捉島提出抗議一事，反駁稱這是「毫無依據的抗議」。中國駐日大使吳江浩與諾茲德列夫13日也發表聯合署名文章，強調捍衛二戰勝利成果，此一立場與俄羅斯對北方四島主權主張一致。另外，中國國防部更狠批日本新型軍國主義。對此，華爾街日報指，加深東北亞安全困境。

綜合日本共同社、美聯社、路透報導，中國駐日大使館13日發布吳江浩與諾茲德列夫聯名文章，強調「銘記第二次世界大戰歷史、捍衛二戰勝利成果」，並反對扭曲、否定二戰勝利成果，以及為法西斯和軍國主義翻案的行徑。

文章指出，中俄雙方在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處等原則上具有重要共識，兩國在涉及國際秩序的重大議題上立場高度契合。

據報導，中國國防部14日進一步批評日本軍事政策，新聞發言人陳曦大校在例行記者會批評日方，以外部威脅為藉口，提高防衛預算、發展進攻性軍事力量及擴張軍工產業，宣稱日本「新型軍國主義」已「圖窮匕見、禍患不得不防」，要求日本反省歷史、停止「再軍事化」。

華爾街日報分析，日本目前同時面對俄羅斯、中國及北韓的安全壓力，日本持續擴充防衛能力、強化遠程打擊力量及與美國的軍事合作。普亭此次登上爭議島嶼，正值日本軍事政策加速轉型之際，北方四島爭端再度成為日俄及中俄日角力的敏感焦點，也將加深東北亞安全困境。