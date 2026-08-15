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「不想成為交戰國」 菲總統：沒想疏遠中 盼「重設」關係

中國新聞組／北京15日電
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近年中菲頻在南海發生衝突，圖為今年7月雙方在仁愛礁菲律賓坐灘的57號軍艦前，互持...
近年中菲頻在南海發生衝突，圖為今年7月雙方在仁愛礁菲律賓坐灘的57號軍艦前，互持划槳攻擊。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

菲律賓總統小馬可仕表示，菲方無意疏遠中國，希望在南海緊張下重設關係，並稱若台海有事，菲律賓不願成為交戰國。

中國與菲律賓近期因南海主權多次發生衝突，中方指控菲國挑釁在先，中菲關係愈趨緊張。不過菲律賓總統小馬可仕14日表示，菲律賓沒想過疏遠中國，盼與中國「重設」（reset）關係，並表示若台海發生衝突，菲律賓「不想成為交戰國」，不會允許從菲律賓發動攻擊，但也希望維持與台灣既有往來。小馬可仕此言被解讀為似有意改善與中國的關係。不過中專家認為，這說明了小馬可仕的首鼠兩端；不少中國網民嘲諷這是在玩兩手策略，「我們大國不必和小國整天扯來扯去」。

據觀察者網報導，小馬可仕是14日在馬尼拉出席一場外國記者活動時表示，中菲之間存在許多合作案例，今年中東衝突爆發後，兩國就在能源供應方面開展了合作，「我不認為有任何政策、任何政策聲明說我們正在疏遠中國。」

小馬可仕說：「我們仍在尋找許許多多能夠與中國合作的領域。中國仍然是菲律賓最大的投資來源國之一。」

小馬可仕著重強調了兩國經濟合作的空間。他表示，菲律賓需要確保能源供應安全，而近海存在可以開發的天然氣資源。

談及共同勘探，小馬可仕稱，雙方「必須找到新的辦法」，相關討論近來受到更多重視，「就目前而言，我認為我們已經向前邁進了」、「我的感覺是，所有相關方都希望它取得成功，這始終是一個非常好的跡象。」

中央社報導稱，小馬可仕在會上表示，菲律賓盼與中國「重設」關係，主要是希望在雙方緊張升高時重新展開對話，設法降低緊張。被解讀似有意改善近來與中國的關係。外國記者要求其說明「重設」意涵時，他回應，如果菲律賓感覺緊張局勢升高，就必須再與中方對話。所謂「重設」並不是達成新的特殊安排，而是降低雙方緊張程度，有時也包括降低雙方交涉時所使用的語言強度。

小馬可仕並表示，若台海發生衝突，菲律賓無意成為區域內的交戰國，不會允許從菲律賓發動攻擊；至於台灣，菲律賓將持續遵循「一中政策」，並在此政策框架下維持與台灣既有往來。

中媒觀察者網評論小馬可仕14日的談話認為，這是「一邊在南海問題上發起挑釁的菲律賓，一邊釋放對華經濟合作信號。」

報導引述海洋軍事專家張軍社表示，小馬可仕所言恰恰說明了他的首鼠兩端。中國南海研究院南海歷史文化研究所所長陳相秒同樣強調，小馬可仕釋放「重置」信號並非純粹善意示好，其中雖包含一定真實需求，但更多不過外交門面之舉，旨在回應東盟對局勢升溫的擔憂，乃至國內對華理性派的聲音。

菲律賓總統小馬可仕14日表示，菲律賓沒想過疏遠中國，盼與中國「重設」關係。(美聯...
菲律賓總統小馬可仕14日表示，菲律賓沒想過疏遠中國，盼與中國「重設」關係。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他表示，重設關係的目的不是建立新特殊安排，而是在雙方緊張升高時重新展開對話，降低摩擦與語言強度，讓中菲在南海爭議之外，仍保留合作與溝通空間。

  • 小馬可仕指出，菲中仍有能源供應、投資往來與近海天然氣共同勘探等合作空間；他也提到中東衝突後，雙方已在能源供應上展開合作。

  • 小馬可仕稱，若台海發生衝突，菲律賓不想成為交戰國，不會允許從菲律賓發動攻擊；同時仍會遵循一中政策，並在此框架下維持與台灣既有往來。

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