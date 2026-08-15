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江澤民百年冥誕 人行17日起陸續限量發行紀念幣

中國新聞組／北京15日電
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1997年9月12日，江澤民在中共15大會開幕作報告。(新華社資料照片)
1997年9月12日，江澤民在中共15大會開幕作報告。(新華社資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

中國人民銀行宣布自17日起發行江澤民誕辰100周年紀念幣，共4枚，普通幣限量1000萬枚，並採預約兌換方式辦理。

中國人民銀行14日發布公告稱，定於17日起陸續發行江澤民誕辰100周年紀念幣。江澤民誕辰100周年紀念幣共4枚，其中普通紀念幣一枚，金質紀念幣兩枚，銀質紀念幣一枚，均為法定貨幣

江澤民誕辰100周年普通紀念幣正面圖案為中華人民共和國國徽，並刊國名、年號。背面圖案為江澤民頭像，並刊「江澤民誕辰100周年」、「1926-2026」字樣及面額。普通紀念幣面額為一元，直徑為25公釐，材質為鋼芯鍍鎳，發行數量為1000萬枚。

江澤民誕辰100周年普通紀念幣採取預約兌換方式發行，每人預約、兌換限額為20枚。承辦銀行於8月31日至9月1日辦理預約業務。公眾可透過承辦銀行官方網站等線上管道或在營業時間內前往承辦銀行公布的預約兌換據點進行預約登記。承辦銀行將於10月13日至19日辦理預約兌換。

金銀紀念幣正面圖案均為中華人民共和國國徽，並刊國名、年號。30克圓形金質紀念幣背面圖案為江澤民肖像，並刊「江澤民誕辰100周年」、「1926-2026」字樣及面額。30克圓形金質紀念幣含純金30克，直徑32公釐，面額500元，最大發行量1000枚。

8克圓形金質紀念幣背面圖案為江澤民1947年在上海交通大學的畢業照片，並刊「江澤民誕辰100周年」、「1926-2026」字樣及面額。8克圓形金質紀念幣含純金8克，直徑22公釐，面額100元，最大發行量1萬枚。

30克圓形銀質紀念幣背面圖案為江澤民2000年在廣東省高州市領導幹部「三講」教育會議上講話的照片，並刊「江澤民誕辰100周年」、「1926-2026」字樣及面額。30克圓形銀質紀念幣含純銀30克，直徑40公釐，面額10元，最大發行量2萬枚。

精華 FAQ

  • 此次共發行4枚紀念幣，包括1枚普通紀念幣、2枚金質紀念幣與1枚銀質紀念幣，全部均屬法定貨幣，並將依公告時程陸續發行。

  • 普通紀念幣面額為1元，直徑25公釐，材質為鋼芯鍍鎳，發行數量為1000萬枚，並採預約兌換方式發行。

  • 承辦銀行於8月31日至9月1日辦理預約，民眾可透過官網或指定據點登記；之後將於10月13日至19日辦理預約兌換。

貨幣 江澤民

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