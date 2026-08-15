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紐時：中國人悼朱鎔基 也悼那個更開放充滿希望時代

中國新聞組／北京15日電
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AI摘要

文章摘要整理：

紐時專欄認為，中國人悼念朱鎔基，不只緬懷其人，更是在哀悼一個更開放、較敢面對問題、並對未來更有信心的時代。

中國前總理朱鎔基近日逝世，不少民眾和網民通過獻花以及在社交平台上發文等方式追悼。紐約時報專欄作家撰文指出，從社交平台上的帖文可以看到一場超越個人的集體追思，中國人們所表達的哀悼不僅是為了朱鎔基本人，也在哀悼他所代表的那個更開放且充滿希望的時代，同時並對當今的中國做出評判，認為如今的中國變得對世界更加封閉，對批評的容忍度更低，人們對未來也遠沒有過去那麼有信心。

紐約時報專欄作家袁莉撰文憶及1998年時任中國總理朱鎔基曾向一檔調查新聞節目團隊透露，自己不僅是節目忠實觀眾，更從中汲取不少改革靈感。他隨後更公開質疑當局要求媒體「以正面報導為主」的宣傳方針，反問：「什麼叫以正面報導為主？難道99%都得是正面報導？我看51%不也行嗎？」他直言：「沒有這樣的節目，群眾的聲音反映不出來。」

文章指出，朱鎔基當時並非主張建立獨立媒體，而是表明批評性報導非但不是對政府的威脅，反而是實現有效治理不可或缺的一環。朱鎔基本月12日逝世後，中國民眾紛紛轉發這則軼事與其生前事蹟，緬懷他直言不諱、具獨立思考的作風，並引用一位評論家所言，他堪稱「中國邁向現代化進程中最傑出的總理」。

文章說，人們的哀悼不僅僅是為了朱鎔基本人，也包含了他所代表的那個時代：那時的中國向世界敞開大門，官員們可以公開承認國家存在的問題，未來似乎更加繁榮和充滿希望。在懷念那個時代的同時，許多人也在對當今的中國做出評判，指如今的中國變得對世界更加封閉，對批評的容忍度更低，人們對未來也遠沒有過去那麼有信心。

在袁莉的微信朋友圈，一位投資銀行家上傳了朱鎔基的黑白照片，追憶「那個國家正處於上升期的時代」，並感嘆這段共同記憶「在今天顯得格外珍貴」。一名房地產開發商則在下方留言：「能親身經歷那個時代，我們已經算很幸運了。」一些評論說，比起現任國家主席習近平治下僵化的氛圍，朱鎔基那個時代的中國領導人顯得更加寬鬆、融洽、更有人情味。

不過，在微博和小紅書上搜索朱鎔基的名字，得到的結果寥寥無幾，且主要來自官方媒體。袁莉認為，公眾討論似乎受到了嚴密的管控。當局深知，對前領導人的哀悼可能演變成對現任領導人的批評。

精華 FAQ

  • 許多人透過獻花與社群發文悼念朱鎔基，不只因他個人形象直率、務實，也因他被視為一個更開放時代的代表，承載著對過去改革氛圍的集體記憶。

  • 朱鎔基曾表示自己是調查新聞節目的忠實觀眾，並質疑媒體「以正面報導為主」的要求，認為批評性報導不是威脅，而是讓群眾聲音得以反映、提升治理的重要工具。

  • 文章指出，朱鎔基時代的中國較願意面對問題、對世界更開放，官員也可公開承認困難；相較之下，如今社會更封閉、對批評更敏感，人們對未來的信心也明顯下降。

紐約時報

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