有何盤算？朱鎔基逝世 高市致哀 美駐華大使隔2天發文悼念

日本首相高市早苗為朱鎔基逝世向中國領導人習近平及李強表示哀悼。圖為她在8月6日出席在廣島原爆81周年和平紀念儀式。 (歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 朱鎔基12日逝世後，日本首相高市早苗與美國駐華大使龐德偉先後致哀，外界解讀為中日、美中皆在以外交禮節釋出訊號。

中國前總理朱鎔基12日在北京辭世，日本外務省13日表示，日本首相高市早苗12日當天就朱鎔基逝世，向中國國家主席習近平 、中國總理李強 表示哀悼；高市談及朱鎔基對日中關係發展作出的貢獻。有北京學者認為，日方釋善意盼雙邊關係改善。此外，時隔兩天，美國官方首度就朱鎔基逝世發聲；美國駐華大使龐德偉 14日在社交媒體以中英雙語發文哀悼致意，有觀察家分析，似經過內部討論該怎麼寫。

綜合中央社、明報報導，高市早苗去年11月在國會答辯時發表「台灣有事」言論，使中日關係陷入低谷。高市12日就朱鎔基逝世向習近平、李強表示哀悼。北京一名不願具名的國際關係學者認為，此舉符合國際禮節，也釋放日本希望改善中日關係的善意訊號。

該學者表示，今年11月將在深圳舉行亞太經合組織（APEC）領袖會議，高市理論上應出席，若雙方在會前持續僵持，對彼此都沒有好處。朱鎔基逝世後，日本方面已表達善意，中國是否回應仍待觀察，不排除這段時間雙方會有改善關係的契機。

學者指出，觀察日中關係後續變化，可留意日本是否透過外交管道重申原則性立場，例如重申1972年「中日聯合聲明」的基本立場，或以「以史為鑑、面向未來」等表述營造和緩氣氛。他認為，這種處理方式也是戰後中日關係的常態。

另外報導指出，美國駐華大使龐德偉14日在X平台先以英文發文，再轉發前一則英文貼文的方式以中文寫道，「聞悉前總理朱鎔基於日前逝世，甚為悲痛。謹此向其家屬、中國政府，以及中國人民表達我誠摯的哀悼。」

報導說，這是美國官方在朱鎔基12日逝世後，時隔兩天首度就此發聲。

有觀察家評論，美國駐華大使直到14日才發文哀悼，「或許內部需要時間討論該怎麼寫」。

美國之音12日刊出美國國家安全會議前亞洲事務資深主任李侃如（Kenneth Lieberthal）2023年專訪。李侃如曾在朱鎔基1999年4月訪美時直接參與中美加入WTO談判。他表示，朱鎔基是中國少有懂得如何與西方打交道的領導人之一，在推動中國與美國入世談判中扮演關鍵角色。

龐德偉在社群平台上先以英文發文，再轉發前一則英文貼文的方式以中文寫道，「聞悉前總理朱鎔基於日前逝世，甚為悲痛。謹此向其家屬、中國政府，以及中國人民表達我誠摯的哀悼」。(取材自X平台)