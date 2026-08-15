有何盤算？朱鎔基逝世 高市致哀 美駐華大使隔2天發文悼念
朱鎔基12日逝世後，日本首相高市早苗與美國駐華大使龐德偉先後致哀，外界解讀為中日、美中皆在以外交禮節釋出訊號。
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朱鎔基12日逝世後，日本首相高市早苗與美國駐華大使龐德偉先後致哀，外界解讀為中日、美中皆在以外交禮節釋出訊號。
中國前總理朱鎔基12日在北京辭世，日本外務省13日表示，日本首相高市早苗12日當天就朱鎔基逝世，向中國國家主席習近平、中國總理李強表示哀悼；高市談及朱鎔基對日中關係發展作出的貢獻。有北京學者認為，日方釋善意盼雙邊關係改善。此外，時隔兩天，美國官方首度就朱鎔基逝世發聲；美國駐華大使龐德偉14日在社交媒體以中英雙語發文哀悼致意，有觀察家分析，似經過內部討論該怎麼寫。
綜合中央社、明報報導，高市早苗去年11月在國會答辯時發表「台灣有事」言論，使中日關係陷入低谷。高市12日就朱鎔基逝世向習近平、李強表示哀悼。北京一名不願具名的國際關係學者認為，此舉符合國際禮節，也釋放日本希望改善中日關係的善意訊號。
該學者表示，今年11月將在深圳舉行亞太經合組織（APEC）領袖會議，高市理論上應出席，若雙方在會前持續僵持，對彼此都沒有好處。朱鎔基逝世後，日本方面已表達善意，中國是否回應仍待觀察，不排除這段時間雙方會有改善關係的契機。
學者指出，觀察日中關係後續變化，可留意日本是否透過外交管道重申原則性立場，例如重申1972年「中日聯合聲明」的基本立場，或以「以史為鑑、面向未來」等表述營造和緩氣氛。他認為，這種處理方式也是戰後中日關係的常態。
另外報導指出，美國駐華大使龐德偉14日在X平台先以英文發文，再轉發前一則英文貼文的方式以中文寫道，「聞悉前總理朱鎔基於日前逝世，甚為悲痛。謹此向其家屬、中國政府，以及中國人民表達我誠摯的哀悼。」
報導說，這是美國官方在朱鎔基12日逝世後，時隔兩天首度就此發聲。
有觀察家評論，美國駐華大使直到14日才發文哀悼，「或許內部需要時間討論該怎麼寫」。
美國之音12日刊出美國國家安全會議前亞洲事務資深主任李侃如（Kenneth Lieberthal）2023年專訪。李侃如曾在朱鎔基1999年4月訪美時直接參與中美加入WTO談判。他表示，朱鎔基是中國少有懂得如何與西方打交道的領導人之一，在推動中國與美國入世談判中扮演關鍵角色。
高市早苗在朱鎔基12日辭世當天，即向中國國家主席習近平與總理李強表達哀悼，並提到朱鎔基對日中關係發展曾有貢獻，顯示日本採取較為克制且友善的外交表態。 學者認為這符合國際禮節，也是在釋放希望改善中日關係的善意訊號；尤其在APEC領袖會議前，若雙方持續僵持對彼此不利，因此這可能成為關係緩和的契機。 美國駐華大使龐德偉在14日於X平台以中英雙語悼念朱鎔基，表示對其逝世深感悲痛，並向其家屬、中國政府與中國人民致上誠摯哀悼，這是美方在兩天後首次回應。
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高市早苗在朱鎔基12日辭世當天，即向中國國家主席習近平與總理李強表達哀悼，並提到朱鎔基對日中關係發展曾有貢獻，顯示日本採取較為克制且友善的外交表態。
學者認為這符合國際禮節，也是在釋放希望改善中日關係的善意訊號；尤其在APEC領袖會議前，若雙方持續僵持對彼此不利，因此這可能成為關係緩和的契機。
美國駐華大使龐德偉在14日於X平台以中英雙語悼念朱鎔基，表示對其逝世深感悲痛，並向其家屬、中國政府與中國人民致上誠摯哀悼，這是美方在兩天後首次回應。
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