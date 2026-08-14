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中國頂規紀念江澤民百年誕辰 紀念大會及發行四種紀念幣

記者黃國樑／即時報導
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中共中央頂規紀念江澤民百年誕辰，將發行四款紀念幣。圖為央視11日晚間起連續六天播...
中共中央頂規紀念江澤民百年誕辰，將發行四款紀念幣。圖為央視11日晚間起連續六天播出紀錄片《江澤民》。 (取自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國人民銀行公告，將於2026年8月17日起發行江澤民誕辰100週年紀念幣。
  • 重點二：此次共發行4枚，包含1枚普通紀念幣、2枚金幣與1枚銀幣。
  • 重點三：中共將同日舉行高規格紀念大會，習近平與蔡奇等高層出席。

據新華社報導，中國人民銀行8月14日發佈公告稱，定於2026年8月17日起陸續發行江澤民誕辰100週年紀念幣。江澤民誕辰100週年紀念幣共4枚，其中普通紀念幣1枚，金質紀念幣2枚，銀質紀念幣1枚，均為中華人民共和國法定貨幣。8月17日正是江澤民百年誕辰這天，中共這一天也將為江澤民舉辦規模盛大的紀念大會。

習近平領導的中共高層高規格紀念江澤民引起高度關注，除央視已於11日開台到明16日連續六天晚間播出紀錄片《江澤民》。而香港明報亦於日前報導，中共中央將在17日即下周一舉行「江澤民同志誕辰100週年紀念大會」，而自中共建政以來，領導人百年誕辰一般只召開座談會，只有6人享受過紀念大會的頂級規格，這6人是毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲，如今江澤民將成為第7人。

據報導，這場紀念大會將在北京人民大會堂隆重舉行，由中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委參與，首都各界數千人出席，而中共總書記習近平發表講話，。

而除了紀念大會，中共中宣部等多部門將聯合舉辦江澤民生平和思想研討會，政治局常委蔡奇將會出席開幕式並發表講話。

如今新華社這則報導印證了這一頂級規格中，還包括了為江澤民誕辰100週年發行紀念幣。其中，報導稱，普通紀念幣的發行數量為1000萬枚。它的正面圖案為中華人民共和國國徽，並刊國名、年號。背面圖案為江澤民頭像，並刊「江澤民誕辰100週年」「1926-2026」字樣及面額。普通紀念幣面額為1元，直徑25毫米，材質為鋼芯鍍鎳。

報導稱，普通紀念幣將採預約兌換方式發行，每人預約、兌換限額為20枚。

至於金質、銀質紀念幣正面圖案皆為中華人民共和國國徽，並刊國名、年號。 30公克圓形金質紀念幣背面圖案為江澤民同志肖像，並刊「江澤民誕辰100週年」「1926-2026」字樣及面額。30公克金質紀念幣含純金30克，面額500元，最大發行量1000枚。

另還有8克圓形金質紀念幣，其背面圖案為江澤民1947年在上海交通大學的畢業照片。 8克圓形金質紀念幣含純金8克，面額100元，最大發行量10000枚。

而30克圓形銀質紀念幣的背面圖案為江澤民2000年在廣東省高州市領導幹部「三講」教育會議上講話的照片。 30克圓形銀質紀念幣含純銀30克，面額10元，最大發行量20000枚。

精華 FAQ

  • 中國人民銀行公告指出，江澤民誕辰100週年紀念幣將自2026年8月17日起陸續發行，日期正好是江澤民百年誕辰當天，並將採分批推出方式辦理。

  • 紀念幣共4枚，包括1枚普通紀念幣、2枚金質紀念幣及1枚銀質紀念幣；普通幣發行1000萬枚，兩款金幣分別限量1000枚與10000枚，銀幣限量20000枚。

  • 除發行紀念幣外，中共還將在北京人民大會堂舉行紀念大會，由中央多機構參與，習近平將發表講話，蔡奇也將出席研討會開幕式並致詞。

江澤民 習近平 中共

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