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731部隊新罪證 日軍「毒氣部隊」曾在中國埋毒氣彈

中國新聞組╱北京14日電
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731部隊海拉爾支隊《身上申告書》影印件。（受訪者供圖）
731部隊海拉爾支隊《身上申告書》影印件。（受訪者供圖）

AI摘要

文章摘要整理：

731部隊罪證陳列館公布新史料，透過隊員口述與185頁檔案，證實日軍曾在中國暗埋毒氣彈並以偽裝徵召掩蓋細菌戰罪行。

侵華日軍第731部隊罪證陳列館8月12日公布最新罪證史料，包含原731部隊海拉爾支隊《身上申告書》檔案及原隊員谷崎等的70分鐘口述證言，史料首次證實，日軍戰敗前夕曾在中國暗中掩埋大量毒氣彈，並揭露日軍曾假借常規步兵名義掩蓋細菌戰罪行。研究人員指出，此官方檔案與隊員證言相互印證，拆穿日軍掩蓋反人類罪行的偽裝，為研究日本發動細菌戰的國家犯罪體系提供關鍵證據。

綜合環球網與新華社報導，在披露的長達70分鐘口述錄音中，原海拉爾支隊衛生兵谷崎等（原名尾崎等）詳細還原了在731部隊的經歷。他坦言自己21歲入伍，曾接受培訓配製培養基並塗抹菌種孵育，還曾深入野外壕溝抓捕野鼠記錄繁殖與死亡數。尤為關鍵的是，他證實海拉爾支隊在撤退時將設施全部點火焚毀，但毒氣部隊將大量毒氣彈暗中掩埋，並強調「那並不是細菌，而是毒氣」、「毒氣部隊是存在的」。研究人員金士成指出，這直接解釋了戰後毒氣遺害的歷史根源。

除了隊員證言，陳列館公布的《身上申告書》檔案共計185頁，記載了海拉爾支隊156名成員的姓名、軍銜、崗位職責及戰後去向等關鍵資訊。研究發現，日軍當年曾假借滿洲第97部隊、第177部隊等常規步兵部隊名義徵召人員，經731部隊本部培訓後再分配至支隊，這種欺騙性徵召模式目的正是為了掩護731部隊進行人體實驗等秘密犯罪。

記載顯示，這156名成員中，有145人在戰後被蘇軍抓捕並羈押於蘇聯境內，其中四人於1950年4月至9月間在伯力接受審判。這證實蘇聯對日本細菌戰罪行的司法追責與調查，在1949年的公開審判之後仍持續推進，具有重要的史料補充價值。

據了解，海拉爾支隊位於內蒙古自治區東北部，靠近中蒙中蘇邊境，是日軍對蘇發起細菌戰的前線基地。新聞曝光後迅速引發網友高度關注與憤慨，紛紛留言痛批「罪證確鑿，歷史不容抹殺」、「日本必須面對歷史真相」、「感謝研究人員讓真相大白」。

專家表示，此次公布的官方檔案與口述證言形成完整的證據鏈，對加強731部隊罪證及戰後審判史研究具有極高的價值。

原731部隊原隊員谷崎等。(視頻截圖)
原731部隊原隊員谷崎等。(視頻截圖)

侵華日軍第731部隊罪證陳列館研究人員金士成展示731部隊海拉爾支隊《身上申告書...
侵華日軍第731部隊罪證陳列館研究人員金士成展示731部隊海拉爾支隊《身上申告書》影印件。（受訪者供圖）

精華 FAQ

  • 包括原731部隊海拉爾支隊的《身上申告書》檔案，以及原隊員谷崎等長達70分鐘的口述證言，兩者相互印證日軍在中國的毒氣與細菌戰罪行。

  • 谷崎證實海拉爾支隊撤退時曾將設施焚毀，但毒氣部隊把大量毒氣彈暗中掩埋，並明確表示「那並不是細菌，而是毒氣」，顯示戰後遺害的來源。

  • 這份185頁檔案記載156名成員的姓名、軍銜與去向，也顯示日軍曾假借常規步兵部隊名義徵召人員，再送往731本部受訓，以掩護人體實驗等秘密犯罪。

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