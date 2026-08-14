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中國7月汽車出口仍高速增長 電動車占比連2月逾5成

中國新聞組／北京14日電
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中國汽車出口量延續高增態勢。最新數據顯示，7月中國汽車出口104.3萬輛，環比增長0.6%，同比增長81.3%。

中新社報導，中國汽車工業協會（中汽協）12日舉行的8月信息發布會上表示，7月，汽車產銷分別完成257.3萬輛和258.4萬輛，環比分別下降6.8%和8%，同比分別下降0.7%和0.3%。

中汽協方面分析，7月，汽車市場進入傳統銷售淡季，疊加半年度衝量提前釋放部分需求、全國持續高溫及部分區域颱風等災害影響線下銷售等因素，環比呈現季節性回落，同比微降。

儘管如此，7月汽車出口仍保持高速增長，月度出口量連續兩個月超過100萬輛，新能源汽車出口占比連續兩個月超過50%。

細分品類來看，7月，新能源汽車出口55.3萬輛，環比增長5.7%，同比增長1.5倍。其中，新能源乘用車出口54.1萬輛，新能源商用車出口超1萬輛。

新能源汽車產銷穩步擴容。7月，新能源汽車產銷分別完成157.6萬輛和156.1萬輛，同比分別增長26.8%和23.7%，新能源汽車月度新車銷量達到汽車新車總銷量的60.4%，首次超過60%。

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