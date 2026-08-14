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回銷美國關稅高得驚人 福特擬2030年起自中移回產線

記者陳宥菘／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

福特因應美國對中國製車高關稅與聯網車輛規則，計畫自2030年起把部分在中國生產的車款移回美國，以強化本土製造。

因應美國針對中國進口汽車的高額關稅，美國汽車製造商福特汽車計畫從2030年起將部分在中生產的車款從中國轉移回美國。

路透報導，福特證實，美國對在中國製造的林肯航海家（Nautilus）SUV回美銷售徵收的關稅高達52.5%。

IT之家報導，這是福特目前唯一一款從中國進口至美國銷售的車型，由福特與中國車企長安汽車的合資企業在杭州工廠生產。福特自2024年起從中國進口該車型，當時給出的理由是北美缺乏可用產能。

福特執行長法利12日與美國商務部長盧特尼克共同受訪時表示，在美國政府（關稅）政策確定後，公司立即做出將產線搬回美國的決定，直言福特很清楚政府想做什麼，也非常清楚這對福特來說代表什麼。他說，這項決定雖然艱難，卻是強化美國汽車製造業基礎的必要之舉。

除了關稅，美國商務部發布的「聯網車輛規則」基於國安考量，限制進口和銷售搭載涉及中國聯網汽車技術的車輛。法利說，這兩項因素共同促使福特轉移生產，其中關稅是主要推動力。

福特是向美國商務部申請豁免的多家汽車製造商之一，以便繼續銷售可能受上述規定限制的車輛。未獲許可的汽車製造商，例如中國吉利汽車控股持有多數股權的瑞典電動車製造商極星（Polestar），其2027年以後的車款則被禁止在美國銷售。

林肯航海家的軟體在美國開發、在中國裝車，因此一度認為須獲得政府批准。福特發言人回應指，公司與美國商務部磋商後確認，該車型無須獲得相關許可，便可繼續在美國銷售。福特去年在美國售出約3.4萬輛航海家。

精華 FAQ

  • 主要原因是美國對中國製汽車課徵高額關稅，讓回銷成本大增；同時聯網車輛規則也帶來合規壓力，兩者合計促使福特重新調整生產布局。

  • 目前受影響的是林肯航海家（Nautilus）SUV，這是福特唯一自中國進口到美國銷售的車型。福特證實其回銷美國所面臨的關稅高達52.5%。

  • 福特原先擔心軟體與聯網規則需政府批准，但與美國商務部磋商後確認，航海家無須取得相關許可即可繼續銷售，福特去年在美售出約3.4萬輛。

SUV 關稅

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