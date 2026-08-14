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中美談貿易休兵協議／民企興趣缺 中買美大豆恐難履約

記者陳宥菘／綜合報導
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美國愛阿華州是美國大豆、玉米等重要農作物生產地，有美國糧倉之稱。圖為今年5月中，...
美國愛阿華州是美國大豆、玉米等重要農作物生產地，有美國糧倉之稱。圖為今年5月中，州內麥克斯韋鎮一處農場豆農準備播種。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中美將在習近平9月訪美前後評估貿易休兵協議落實情況，中國是否如期大量採購美國大豆成焦點，但民營企業興趣低落，讓履約前景更添變數。

中國國家主席習近平預計9月對美國展開國是訪問，中美雙方將就貿易休兵協議的落實進展進行評估，其中中國是否履行大規模採購美國大豆成為關鍵指標。彭博指出，中國近期採購美國大豆的步伐確實有所加快，惟交易多由國有貿易商主導，民營企業大都興致缺缺，使中國履約的難度提高。

作為中美元首去年10月達成的貿易休戰協議下的一項承諾，白宮稱中國同意在2026至2028年間，每年採購美國大豆至少2500萬噸。但報導表示，中國這項採購計畫可能因民營貿易商參與度不高而面臨「複雜局面」。

報導指，近期中國採購美國大豆的熱潮主要由中國大型國有農產品貿易商主導，民營企業大都持觀望態度，因為從商業角度來看，購買美國大豆並不划算。

隨著大豆收穫季臨近，以往中國民營進口商通常從8月開始大量預訂美國大豆，但美國產品仍面臨較高的進口關稅，加上中美關係脆弱，使相關貿易缺乏吸引力。

報導引述交易員指出，雖然民營企業未積極參與大豆採購，卻不意味著中國無法實現白宮提出的年採購目標。然而，考量到中國國家供應鏈對大豆的存儲和榨取能力有限，完成這一採購任務的難度確實變大。

報導引述物產中大期貨分析師指出，中國的民營大豆榨取廠大都在觀望，隨機應變。然而，若無法及時獲得更多美國大豆供應，可能衝擊中國國內第四季作為飼料來源的豆粕的供應。

美國總統川普此前表示，習近平將於9月24日訪問美國。在這場峰會中，中美將對此前達成的貿易休戰協議的落實進展進行評估。

彭博本月5日曾報導，中國國有企業至少又購入13船美國大豆，大約80萬噸，使中國在2026／2027銷售年度的總採購量達到約600萬噸，朝著履行購買承諾邁進。然而，中國依然持續推進降低對美國大豆的依賴。據中國海關總署數據，今年上半年，中國進口美國大豆931萬公噸，較去年同期大減42.4%；進口巴西大豆3475萬公噸，則年增9.1%。

精華 FAQ

  • 最受關注的是中國是否依承諾大規模採購美國大豆，因白宮稱中方同意在2026至2028年間每年買進至少2500萬噸，這被視為協議落實的重要指標。

  • 因為近期採購多由國有貿易商主導，民營企業普遍觀望，認為美國大豆在高關稅與中美關係脆弱下不具商業吸引力，導致整體履約難度上升。

  • 短期內不一定代表無法達標，但中國國家供應鏈的存儲與榨取能力有限，若美豆供應不足，可能影響第4季豆粕供應，進而衝擊飼料市場。

習近平 白宮 關稅

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