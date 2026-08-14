網友翻軼事／習近平19大報告 唯一沒鼓掌是朱鎔基

中國前總理朱鎔基12日病逝，13日北京一家報攤的報紙頭版刊登訃聞。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 朱鎔基病逝後，網上重提他在19大上未鼓掌的畫面及其後對19大的高度肯定，並回顧他關於香港與清廉的經典談話。

中國前總理朱鎔基12日於北京病逝後，網上即湧現許多關於朱鎔基過往的軼事，包括2017年10月18日在19大開幕式上，央視直播畫面顯示，當中國國家主席習近平 作完長達三小時的報告，轉身向主席台前排中央元老鞠躬致意時，全場掌聲如雷，唯獨朱鎔基面無表情、雙手未動。

這個畫面傳出後，當時曾引發外界各種解讀。不過在19大閉幕後數日，2017年10月30日，朱鎔基以清華大學經濟管理學院顧問委員會名譽主席身分，在北京釣魚台 國賓館會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員時表示，19大「在政治上、理論上、實踐上取得了一系列重大成果」，選舉產生了以習近平為核心的新一代中央領導集體，創立了習近平新時代中國特色社會主義思想。

朱還說，「習近平新時代中國特色社會主義思想」是馬克思主義中國化的最新成果，「是新時代的政治宣言和行動綱領，必須長期堅持和不斷發展」。

2002年11月18日至20日，朱鎔基前往香港出席第16屆世界會計師大會。19日晚，朱鎔基出席香港特區政府在香港禮賓府舉行的歡迎晚宴，發表了近半小時講話。

朱鎔基當時曾說：「香港的前途是光明的，我們總是以有香港而自豪。我就不相信香港搞不好。如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任。香港回歸祖國，在我們的手裡搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？不會的！」朱鎔基這段談話影片在2019年香港爆發反送中運動後，不時在網上流傳。

2000年3月15日，在兩會結束後的總理記者招待會上，朱鎔基被丹麥記者問到，希望中國人民在他離任後最記得他什麼？朱鎔基回答說：「我只希望在我卸任以後，全國人民能說一句，他是一個清官，不是貪官，我就很滿意了。如果他們再慷慨一點，說朱鎔基還是辦了一點實事，我就謝天謝地了！」

中國旅美中國時政評論員鄧聿文表示，「從朱鎔基那些金句可以看出，江朱時代是中國改革最好的時代，那個時代意氣風發，官員敢言，也勇於任事，少了黨性，多了人性。」對比當前中國政壇氛圍，鄧聿文說，「這是兩個時代最大的政治氣質差別」。