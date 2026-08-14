民眾赴朱鎔基長沙祖居獻花 網悼文遭審查 當局高度戒備

民眾13日自發到湖南省長沙縣安沙鎮和平村棠坡恬園，敬獻鮮花、寄託哀思，悼念朱鎔基。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 朱鎔基病逝後，長沙祖居出現民眾獻花悼念與網路追思潮，但花束須由管理員代放，且相關貼文與照片傳出遭平台審查，外界認為官方高度戒備。

中國前總理朱鎔基病逝後，民眾和網上追悼他的活動仍在持續，13日有民眾自發前往他位於湖南長沙的祖居「恬園」獻花致意，有獻花者讚朱鎔基是「為人民服務的總理、廉潔領導人」。不過，獻花必須統一交由管理人員放置。不少網民在網上發布白色菊花及白蠟燭圖片追悼，但有網民稱其發布的內容被審查，含全名或輓聯的帖文無法正常發送，質疑官方為避免當年前領導人胡耀邦去世後引發的政治風波，進一步收緊輿論管控。

朱鎔基少年舊居「恬園」位於距長沙市中心約30公里的安沙鎮和平村棠坡，朱鎔基1928年生於「恬園」並在此度過童年。據明報報導，該宅始建於咸豐年間，上世紀60年代被拆除，2006年原址重建。他曾要求不得作旅遊景點開放，或以其舊居宣傳，故大宅命名「棠坡清代民居」，門口對聯「詩書繼世、忠厚傳家」，屋內陳設均「去朱鎔基化」。

13日有民眾自發前往「恬園」獻花致意，但祖居門口以欄杆圍起，獻花者不得自行到門口獻花，花束必須交由管理人員代為放置其祖屋門前。

據網傳視頻，現場最多有十餘束鮮花，多名身穿制服的安保人員駐守門外。有現場民眾稱悼念民眾和鮮花較預計中少，「以為會人潮湧動」。日媒「山陽新聞」引述獻花民眾讚朱是「為人民服務的總理、廉潔領導人」。一名六旬同鄉婦人稱，「聽到消息心如刀割，朱鎔基靠刻苦讀書貢獻國家，是我們引以為傲的親人。」

而據X平台「李老師不是你老師」發文稱，13日中國社交平台上出現多起網民發布花束、蠟燭照片等悼念朱鎔基的動態。多名網民反映，相關悼念內容在各平台遭到審查限制，部分含有全名或輓聯的內容無法正常發送或被限流，網民紛紛在評論區交流避開審查的技巧，如「不要把名字全寫出來」。此外，AI解析功能也會觸發攔截機制，提示無法回答。但中國官方未證實此事，

有媒體報導稱，朱鎔基生前推動經濟改革、並推動中國加入世界貿易組織，在當前中國經濟衰退等多重壓力下，他的離世很容易激起外界對朱鎔基時代與習近平時代經濟路線的比較，甚至可能引發風波。外傳朱鎔基離世正值中央北戴河會議之際，網路平台被關閉了評論欄，凸顯官方高度戒備。

民眾13日自發到湖南省長沙縣安沙鎮和平村棠坡恬園，敬獻鮮花、寄託哀思，悼念朱鎔基。圖為民眾來到恬園外獻花。(中新社)