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星馬領袖悼朱鎔基 日使館降半旗 紐時：朱貢獻僅次鄧小平

中國新聞組／北京14日電
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中國前總理朱鎔基12日逝世，日本駐華大使館13日發降半旗照片表悼念。(取材自微博...
中國前總理朱鎔基12日逝世，日本駐華大使館13日發降半旗照片表悼念。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

朱鎔基逝世後，日本、新加坡、馬來西亞與蘋果等多方發文悼念，外媒則高度評價他推動中國市場化、融入全球貿易體系的歷史貢獻。

中國前總理朱鎔基12日在北京逝世，引發海內外多方悼念。日本駐北京大使館13日發布降半旗照片哀悼，新加坡總理黃循財、馬來西亞首相安華、蘋果行政總裁庫克均發文哀悼。紐約時報指出，朱鎔基引領中國加入世貿組織（WTO），貢獻「僅次於鄧小平」。華爾街日報則稱，朱鎔基邏輯清晰富有魄力。學者指出，西方輿論對朱鎔基展現出的一致敬意和懷念，也是對開放、互聯的黃金全球化時代之回眸。

綜合本報系聯合報、明報、法廣網等媒體報導，日本駐華大使館13日通過多個社交平台發布降半旗照片，並配文「悼念中華人民共和國前總理朱鎔基閣下」，微博上有中國網民留言「願中日友好」、「謝謝」。

據報導，朱鎔基曾於2000年10月訪問日本，期間在東京廣播電視公司（TBS）與日本民眾對話，對於中日歷史問題，他表示歷史不能忘記，只有吸取教訓，才能使兩國人民世代友好。

報導指出，日本駐華大使館另表示，日本首相高市早苗分別向中國國家主席習近平、總理李強；日本外務大臣茂木敏充向中國外交部長王毅，就朱鎔基逝世表達哀悼，並提及其對日中關係發展的貢獻。

另據聯合早報報導，新加坡總理黃循財致函李強，稱朱鎔基是新加坡老朋友，在加強中新雙邊關係及深化東盟與中國經濟聯繫方面發揮重要作用。馬來西亞首相安華稱，正是朱鎔基推行的改革，加速中國作為經濟超級大國的非凡崛起。

蘋果行政總裁庫克在微博悼念朱鎔基，稱其貢獻難以枚舉，留下非凡遺產。朱鎔基曾推動成立清華大學經濟管理學院顧問委員會，庫克曾長期擔任成員與主席，並多次與朱鎔基會面。

紐約時報指出，朱鎔基在引領中國走向市場經濟、成為世界製造業強國及加入WTO方面發揮決定性作用，貢獻「僅次於鄧小平」。華爾街日報（WSJ）形容他邏輯清晰、富有魄力，致力讓中國融入全球貿易、銀行及通訊體系。

路透分析朱鎔基內政上的鐵腕政策；BBC形容他是堅毅務實、直言不諱的領導者；金融時報（FT）則稱他是作風強硬、務實且充滿個人色彩的經濟巨匠。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員王衍行指出，西方媒體對朱鎔基逝世展現高度一致的敬意，這份懷念某種程度上也是對「開放、互聯、增量發展」黃金全球化時代的回眸。

2000年10月12日至17日，時任中國總理朱鎔基訪問日本，14日在東京廣播公司...
2000年10月12日至17日，時任中國總理朱鎔基訪問日本，14日在東京廣播公司接受日本民眾參與的電視採訪，並回答日本民眾關心的問題。(取材自央視)

精華 FAQ

  • 日本駐北京大使館降半旗致意，新加坡總理黃循財、馬來西亞首相安華及蘋果行政總裁庫克都發文哀悼，顯示其影響力跨越政界與商界。

  • 紐約時報稱他在市場經濟、製造業崛起與加入WTO方面具決定性作用，貢獻僅次於鄧小平；華爾街日報也讚其邏輯清晰、富有魄力。

  • 王衍行認為，西方媒體對朱鎔基的懷念，不只是悼念一位政治人物，也是在回望開放、互聯與增量發展的黃金全球化時代。

紐約時報 新加坡 大使館

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