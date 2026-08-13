台查扣張雪820RR重機 新華社稱濫用權力

經濟部、財政部、交通部、內政部跨部會聯合查緝中國大陸重機品牌張雪機車違法進口，並當場扣車。新華社對此進行報導。 (記者黃仲裕／攝影)

對於台灣經濟部日前查扣以零作進口再組裝起來的張雪820RR重型機車，新華社也對其報導，在新華網以首頁顯著欄目刊載此一消息。報導引述多位網友及民眾說法，稱這是濫用權力限制兩岸交流。另還爰引台灣車評人謝宗桓說法稱，台灣當局此舉是害怕民眾親眼看大陸製造已發展到什麼程度。

新華網以通常作為重大政經訊息園地的首頁要聞欄目刊發此一訊息，一方面反映了大陸官方對此動作的態度，另一方面也勢必會有廣大的大陸民眾因此獲知我方此一動作及其背後透露的政治意涵。

報導稱，台當局經濟事務主管部門日前會同多部門，於台灣新北市查扣首輛入台「張雪機車」820RR。民眾批評此舉是政治操弄，濫用權力限制兩岸交流。

它稱，今年3月以來，「張雪機車」在世界超級機車錦標賽多次奪冠，成為「機車之島」台灣的熱議話題，奪冠同款的量產820RR令不少台灣車迷神往。據了解，島內落地的首台「張雪機車」820RR是網名「小飛哥」的台灣工程師王先生與網路部落客「米亞」將整車拆解後分批運輸回台、歷時一個半月親手組裝而成，一經展覽便引發圍觀熱潮。

報導稱，王先生12日首次透過社群媒體公開回應，車輛並非以整車方式進口，而是從廣州購買後拆解零件，再混用其他廠牌零件於台灣加工組裝，強調「所有的報單都可以查驗核對」，並已配合相關部門將車輛帶回調查。

報導提及，依台相關部門現行規定，大陸重型機車整車及引擎「屬於不准輸入項目」。台經濟事務主管機關聲稱，業者於台灣組裝成車同樣涉及相關法規，必須事先申請許可，且還要符合不得妨害所謂「安全」及經濟等條件。該部門也稱，若開放大陸重機相關產業進入，可能對島內產業及市場秩序造成衝擊，因此即使業者提出相關申請，主管機關也不會核發許可。

報導引述多位民眾說法稱，「張雪機車」被查扣消息傳出，引發民眾質疑與不滿。有網友諷刺道：「如果忽然讓台灣發現大陸機車這麼好、這麼超值，那之前所有的抹黑努力，豈不是前功盡棄！」還有網友怒批：「台灣已經是綠色恐怖時代。」

報稱說，更有民眾指出，民進黨當局不允許來自大陸的機車整車輸入，但對日本、歐美等其他國家或地區產製的整車機車大門敞開，這種行為完全是「雙重標準」。「民進黨究竟在怕什麼？」在台北經營一家摩托車行的陳先生認為，當局對於一台私藏展示的組裝摩托車如此大動干戈，「恐怕還是因為政治的原因」。

報導還提到，台灣車評人謝宗桓在社群平台發文質疑，台主管單位動用跨部門力量查緝陣仗之大，好像面對的不是摩托車。

報導稱，面對台灣車友多次詢問「什麼時候賣來台灣」，「張雪機車」創始人張雪曾表示非常想赴台灣開店，並承諾未來台灣車主將和大陸車主享受完全一樣的售後保障服務，還期待在台灣與車友環島騎行。張雪的表態受到兩岸網友善評。然而，台經濟事務主管機關卻對此公開阻撓，揚言將查處所謂違規投資。謝宗桓分析，台當局真正擔心的是台灣消費者有機會親眼看到「大陸製造」現在到底發展到什麼程度。