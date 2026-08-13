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薄瓜瓜：鞠躬盡瘁、死而後已 朱鎔基是薄熙來心目中的榜樣

記者林則宏／即時報導
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中國國務院前總理朱鎔基8月12日病逝於北京，享耆壽98歲。(路透)
中國國務院前總理朱鎔基8月12日病逝於北京，享耆壽98歲。(路透)

中國國務院前總理朱鎔基8月12日病逝於北京，享耆壽98歲。目前仍在獄中服刑的前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜指出，朱鎔基是薄熙來心目中的榜樣。

薄瓜瓜台北時間13日上午在社交平台X發文表示，小時候，晚飯後一家人守著央視《新聞聯播》，每逢朱鎔基的身影出現，他的姥姥總會打起精神，目不轉睛地看下去，那神情，像是在回憶中共前總理周恩來。

薄瓜瓜稱，在朱鎔基任內，中國所創造的財富，論總量，也論人均，在人類史上都令人嘆為觀止。有人把他比作新加坡前總理李光耀，「可李光耀改變的是一座城市的命運，朱鎔基改變的，是五分之一人類的命運」。

薄瓜瓜表示，他曾問薄熙來心目中的榜樣是誰？薄熙來提到朱鎔基。他再問為什麼，薄熙來說，「在中國這般錯綜複雜的環境裡，無論做什麽，都免不了罵聲與非議。可朱總理從不為雜音所動，始終不忘初心——不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，都勇往直前，義無反顧。他一向務實，身體力行『發展才是硬道理』，把口號落到了實處。」

薄瓜瓜說，薄熙來被朱鎔基「鞠躬盡瘁、死而後已」的精神深深感染。他當時卻想到，「立志做大事，是需要付出莫大犧牲的啊！」他覺得朱鎔基如此精彩的一生，令人神往，「永垂不朽」四個字放在朱鎔基身上，當之無愧。

精華 FAQ

  • 薄瓜瓜表示，朱鎔基是薄熙來心目中的榜樣，並引述薄熙來認為朱鎔基不受雜音影響、務實推動發展，展現了堅定且負責任的政治作風。

  • 他說小時候家人晚飯後常守著央視《新聞聯播》，每當朱鎔基出現時，姥姥總會特別專注觀看，神情像是在回想周恩來，顯示朱鎔基在長輩心中的分量。

  • 薄瓜瓜認為朱鎔基最令人敬佩的是其鞠躬盡瘁、死而後已的精神，並強調他在任內推動中國經濟成長，讓政策口號真正落實，成就足以稱為永垂不朽。

薄熙來 薄瓜瓜 國務院

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