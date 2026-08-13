中國前總理朱鎔基98歲病逝 鐵腕反貪 治喪高規格

被稱為中國改革工程師的中國前總理朱鎔基，12日以98歲高齡過世。（路透）

中國民間風評最好的前總理朱鎔基，12日上午病故。中共 很快以最高規格的四大機構訃告正式宣布，訃告以超長的2,600多字，給予朱鎔基高度政治評價。

朱鎔基名言：「我準備了100口棺材，99口給貪官，一口留給自己。」

朱鎔基是中共反貪腐及改革開放的標誌性人物，他上任總理時曾說，「我準備了100口棺材，99口給貪官，一口留給自己。」他也說，「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將勇往直前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已！」朱鎔基唯一的憾事，是還有兩年就滿百歲。

朱鎔基是湖南長沙人，畢業於清華大學電機系，在1998年至2003年出任國務院 總理。曾任中共中央政治局常委、人民銀行行長、中共上海市委書記、上海市長等職。

生於1928年的朱鎔基，在任中國總理的最後日子，已受眼疾困擾，退休後常年住在上海。年事漸高後再染多重慢性病，久臥病榻，不再出席各類活動，傳在病情加重後，過去一年間都住在北京301醫院。相信他最後是病逝北京。

按官方公布的時間，朱鎔基在12日上午11時6分過世。約在中午一時半，北京幾個政圈中已傳來朱鎔基逝世的消息，且準確地報知他在上午11時走了。

中國四大機構聯名訃告

中共處理領導人訃告向來謹慎，中共四大機構12日發布時間比預期的早，北京時間12日下午即發布了受權公布，且是四大機構聯名訃告。四大機構即中共中央委員會、全國人大常委會、國務院和全國政協，四大機構聯名訃告，已是訃告的最高政治規格。

訃告2,600多字，顯示朱鎔基7月底以來已狀況不佳，文稿早已起草，仍由在北戴河的最高層簽發，快速公布顯示現任領導層對朱鎔基也極為尊重。

訃告文稿除例行的公布辭世原因，是「因病醫治無效」，還要簡述朱鎔基的生平，其中略去了朱鎔基50年代曾被打成「右派」，但還是點出了他在文革後期曾「下放國家計委五七幹校勞動」。

肯定金融體制3大改革

按慣例，中共領導人的訃告是在交代生平時，隨時有階段性點評。訃告用大段文字，陳述朱鎔基出任國務院總理時的主要貢獻，更特別的是，訃告專門另起一段，講朱鎔基主持的財稅體制改革、他推進的金融體制改革、住房制度改革。在中國民間，也普遍認同這三大改革是朱鎔基政治生涯最精彩的華章。

朱鎔基的後事安排，四大機構發布訃告是第一環節，除非朱鎔基方面堅持不就，中共中央將安排高規格的告別儀式，按例中共領導人全體出席，習近平率隊送別。最後按其遺願和現行規制，由中共中央安排落葬。

朱鎔基曾以中國總理身分訪問美國，並發表演講。

中國前總理朱鎔基（右）12日過世，享壽98歲。圖為1999年3月5日，時任中共總書記江澤民（左）在全國人大會議上與朱鎔基交談。(美聯社)