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中禁Meta收購 Manus：將恢復獨立運營、刪除部分數據

中國新聞組／北京13日電
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臉書母公司Meta去年12月宣布，要以超過20億美元的價格收購中國人工智慧新創公...
臉書母公司Meta去年12月宣布，要以超過20億美元的價格收購中國人工智慧新創公司Manus，在今年4月被中國監管部門喊停，Manus其後與Meta逐步分拆。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Meta收購Manus案遭中國監管否決後，Manus宣布恢復獨立運營，並依分拆要求刪除部分用戶數據，同時提供備份與恢復工具。

臉書母公司Meta去年12月宣布，要以超過20億美元(約134億人民幣)的價格收購中國人工智慧新創公司Manus，在今年4月被中國監管部門喊停，Manus其後與Meta逐步分拆。Manus於11日表示，即將恢復獨立運營，並刪除收購後部分數據。

綜合外媒、香港文匯報、大公報、中媒報導，Manus於11日在官網發布致用戶信，宣布即將恢復以獨立公司的形式運營，並繼續為全球數百萬用戶提供服務。公告表示，這是公司與Meta分離進程的一部分，也是為遵守特定司法轄區監管要求而採取的措施。

Manus指出，部分用戶在2025年12月29日當天或之後產生的數據，將於2026年8月23日新加坡時間上午8時起至8月24日期間刪除。受影響用戶可在8月23日上午7時59分前備份數據，並於8月25日上午8時起恢復數據；未受影響用戶則可照常使用Manus，無需採取行動。

Manus強調，部分用戶數據遭刪除是與Meta分拆的一部分，並非因數據外洩或網路安全事故。恢復獨立運營後，用戶數據將存儲在美國和新加坡。Manus同時表示，已開發數據備份及恢復工具，希望讓受影響用戶盡可能完成相關程序。

Manus成立於中國，後將總部與主要營運中心遷至新加坡。去年12月，Meta宣布以約20億美元收購Manus。今年4月，中國監管部門對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

Meta撤出後，Manus股權也可能再有變化。路透7月引述知情人士報導，騰訊正洽談成為Manus最大股東，並與Manus原有投資者真格基金及HSG合作，計畫以不少於20億美元從Meta手上買回公司。

Manus表示，即將恢復獨立運營。(取材自鳳凰網)
Manus表示，即將恢復獨立運營。(取材自鳳凰網)

精華 FAQ

  • 因Meta去年12月收購Manus的交易在今年4月遭中國監管部門禁止，Manus因此與Meta逐步分拆，並宣布恢復以獨立公司形式運營。

  • 部分在2025年12月29日當天或之後產生數據的用戶，將於2026年8月23日新加坡時間上午8時起至8月24日期間被刪除；受影響者可先備份，並於8月25日上午8時起恢復。

  • Manus強調刪除部分數據是與Meta分拆及遵守特定司法轄區監管要求的一部分，並非資料外洩或資安事故；恢復獨立運營後，數據將存儲在美國和新加坡。

Meta Manus

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