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不再威脅國安？美解除TikTok禁令 開放政府設備使用

記者陳宥菘／綜合報導
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美國川普政府取消在聯邦機構設備上使用TikTok的限制。(路透)
美國川普政府取消在聯邦機構設備上使用TikTok的限制。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

白宮依據司法部意見撤銷政府設備禁用TikTok規定，因其美國業務已完成重組並轉由美方主導，聯邦機構可再度使用，但國會禁令仍未解除。

隨著TikTok美國業務的控制權已在今年1月從中國母公司字節跳動完成轉移給美國控股財團，白宮12日解除對聯邦政府設備使用TikTok的限制，稱TikTok轉移到美國投資者手中後，已不再構成國家安全威脅。這款熱門短影音社交平台不再被認為構成國家安全威脅，始於拜登時期的禁令終於在三年後解禁。

綜合彭博、美國新聞網站Politico、路透等媒體報導，白宮管理及預算局（OMB）12日發布備忘錄，撤銷2023年發布的一項指令，該指令禁止在政府設備上使用TikTok，理由是TikTok與中國的關聯引發國家安全方面的擔憂。

白宮此舉，落實美國司法部7月發布的一份書面意見。該意見裁定，TikTok新的美國合資企業營運的版本，已不再符合美國會2022年通過「禁止在政府設備上使用TikTok法案」規定的「受保護應用程式」條件。意見稱，美國總統川普已指示行政部門員工可以在公務設備上下載TikTok，但各機構對其使用保留自主權，且員工必須遵守適用的工作場所政策。

據報導，TikTok美國業務已移交美方持有的合資企業「TikTok美國數據安全合資公司」，由甲骨文（Oracle）、Silver Lake及阿布達比投資公司MGX擔任主要管理投資人。TikTok美國業務完成重組後，外部投資者及全球投資人合計持有約80.1％股權，字節跳動持有19.9％，新合資企業負責美國用戶數據、應用程式安全及演算法等敏感業務。

報導說，司法部發布相關裁定後，美國財政部、交通部及衛生與公共服務部等聯邦機構陸續開設TikTok帳號，白宮則早在去年創建TikTok帳號。不過，美國眾議院及參議院仍禁止在國會設備上使用TikTok，目前國會尚未就是否撤銷相關禁令作出回應。

報導指出，美國聯邦政府及多個州自2022年底以「數據安全」為由，禁止在政府電子設備上使用TikTok。另外，TikTok的轉折也與川普立場變化有關；川普第一任期曾推動限制甚至封禁TikTok，重返白宮後則多次延後禁令執行，並公開為TikTok辯護。

精華 FAQ

  • 白宮表示，TikTok的美國業務已完成轉移與重組，由美國投資者主導的新架構接手後，不再被視為國家安全威脅，因此撤銷原先限制政府設備使用的指令。

  • 白宮管理及預算局依據美國司法部7月的書面意見行動，認定新版本TikTok不再符合2022年法案所稱的受保護應用程式條件，因此可取消政府設備禁令。

  • 重組後，TikTok美國業務由TikTok美國數據安全合資公司運作，甲骨文、Silver Lake與MGX擔任主要管理投資人，外部與全球投資人合計持股約80.1%，字節跳動持有19.9%。

TikTok 字節跳動 白宮

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