嚇唬誰？41國暗批試射飛彈不通報 中：暴露虛偽面目

中國海軍1艘戰略核潛艇7月6日成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 41國在日內瓦聯合批評中國試射飛彈未通報，中方則回擊美方帶頭搞政治操作，官媒更稱此舉意在施壓中國核戰略並暴露雙重標準。

美國等41個國家11日在日內瓦裁軍談判會議上發表聯合聲明，以不點名方式批評中國上月向太平洋發射潛射彈道導彈前未按國際慣例提前通報，增加誤判風險。中國官方12日對此反擊，外交部點名批評美國等國家影射中方導彈試射完全是出於政治目的，充分暴露其虛偽面目。中國官媒則反批「41國聯名嚇唬誰？中國試射不看誰臉色」，稱美國的目的是想藉此把中國核力量鎖進美國的掌心裡，但中國仍按自己防禦性核戰略走，不需要誰來發「通行證」。

據美國之音報導，41國聯合聲明呼籲各國政府在發射遠程彈道飛彈 和太空火箭時提供至少24小時的提前通知。這項聲明顯然與中國7月6日從潛艇試射的一枚未攜帶彈頭、具有洲際射程的彈道飛彈有關。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆12日直接點名美國，指美國等國家在日內瓦裁軍談判會議搞所謂共同發言，拿「防止彈道導彈擴散海牙行為準則」說事，影射中方導彈試射活動，完全是出於政治目的，充分暴露其虛偽面目和「雙重標準」做法。中方敦促有關國家停止濫用多邊軍控機制，以真誠對話取代無理對抗，為加強軍控領域對話交流創造必要條件。

中國官媒環球時報則發布題為「41國聯名嚇唬誰？中國試射不看誰臉色」社評反擊41國聯合聲明，指華盛頓真正要的根本不是什麼「減少誤判」，而是把中國核力量鎖進美國的掌心裡。有分析認為，這次「聲明」是想通過拉長所謂「通報時間」，藉機打探中國核武器發展的軍事機密。但中國按自己防禦性核戰略走，不需要誰來發「通行證」。

社評指出，這份所謂「聲明」號稱有41國簽字，其實執筆人只有一個，就是華盛頓。更不用說，即便是這41國，也只有聯合國193個會員國的約五分之一，人口更只占全球17%左右，而且41國中的多數國家既不試射彈道導彈，也不受中國試射影響，純粹是被點名站台。這完全是美國一手搭起來的草台班子。事實上，中方出於負責任態度，當時提前向包括美國在內的各方發出外交告知，目的正是確保試射未損害任何國家利益，這些都是中國的善意舉動。

社評稱，無論是脅迫也好、引誘也罷，美國這次大費周章地拉了40個國家陪自己唱戲，無非就是一個目的：千方百計把中國行使自己正當主權權利的行為，包裝成「不合法」、「不負責任」，試圖干擾中國的核力量發展進程。在這背後除了美國自封「西太安全擔保人」的霸權思維之外，更有對自身軍力相對衰落的焦慮。這個41國所謂「聲明」不過是廢紙一張，雙標、虛偽、恐懼，就是它的三重內核。