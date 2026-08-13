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「寡言笑愛讀書」朱鎔基為朱元璋後裔 與妻恩愛度政治風浪

中國新聞組／北京13日電
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官媒稱，只要有勞安在的場合，朱鎔基就不會顯得那麼嚴肅。(新華社資料照片)
官媒稱，只要有勞安在的場合，朱鎔基就不會顯得那麼嚴肅。(新華社資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

報導回顧朱鎔基身世、求學與婚姻，強調他作為朱元璋後裔，幼年失怙仍憑勤奮考入清華，並與勞安相互扶持、育有一雙兒女。

朱鎔基是明朝皇族後裔，自幼孤苦卻憑勤學考入清華大學，政治風浪中遭逢打擊，與妻子勞安始終相濡以沫。對童年的朱鎔基，他的堂親評價是，「寡言笑，愛讀書」、「不說無聊的話」。至於朱鎔基擔任上海市長曾自評性格急躁，對下屬「要求過急、批評過嚴」，有很多缺點，應向市委書記江澤民學習。

綜合香港01、明報、環球人物報導，1928年生於湖南長沙的朱鎔基，是明朝開國皇帝朱元璋第18子岷莊王朱楩的後裔；朱鎔基的曾伯祖父朱昌琳曾創下宏大家業，祖父朱訪緒則因看不慣晚清官場風氣而辭官回鄉。

朱鎔基出生前父親朱寬澍已病逝，母親張氏也在他童年離世，自幼成為孤兒，由伯父撫養長大。這段坎坷身世，成為朱鎔基早年人生的重要背景。

朱鎔基自幼勤奮好學，1947年以優異成績考入清華大學電機工程系。根據「湖南私立廣益中學學生學籍簿」資料，他在畢業考試中名列第一，11門功課有7門取得滿分100分，公民課亦獲滿分。

堂親朱天池形容童年的朱鎔基「寡言笑，愛讀書」，另一名堂親朱暢九則回憶，他「從來不談無聊的話題」，而是關注戰局。

據報導，1956年，朱鎔基與同為長沙人的清華師妹勞安結婚；勞安精通四國語言，曾任中國國際工程諮詢公司副董事長。婚後不久，朱鎔基一度被畫為右派，勞安始終相信他沒有錯，沒有與他「畫清界線」。朱鎔基日後談及妻子時曾笑稱：「我根本不覺得她可怕，我覺得她可愛。」

朱鎔基與勞安育有一子一女。兒子朱雲來曾留學美國，掌舵中金公司十年；女兒朱燕來曾赴加拿大深造，1997年加入中國銀行，2013年出任中銀香港副總裁，並曾任全國政協委員。

卸任總理後，朱鎔基醉心京劇，曾表示自己不僅唱戲，也會拉京胡。另據清華校友總會資料，1999年9月，他曾在四川探望藏族農民，介紹退耕還林、植樹造林政策。

精華 FAQ

  • 報導稱朱鎔基是明朝開國皇帝朱元璋第18子岷莊王朱楩的後裔，並提到其家族在湖南長沙一帶曾有顯赫背景，屬於明代皇族血脈傳承。

  • 堂親形容他「寡言笑，愛讀書」，也說他從不談無聊話題，反而常關注戰局與時局，顯示其自幼沉靜、好學且思考較早熟。

  • 朱鎔基1956年與清華師妹勞安結婚，勞安在他遭劃為右派時始終支持他，兩人育有一子一女，兒子朱雲來曾任中金公司高層，女兒朱燕來則在中銀體系任職。

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