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當年「朱嘴一張工人下崗」 朱鎔基 「政治人物民望」12年榜首

中國新聞組／北京13日電
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中國前總理朱鎔基12日在北京逝世，終年98歲。（路透）
中國前總理朱鎔基12日在北京逝世，終年98歲。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

朱鎔基逝世後，外媒回顧他從坎坷仕途到主導中國經濟改革的歷程，肯定其為中國留下深遠改革遺產，並長年維持極高民望。

中國前總理朱鎔基12日在北京逝世，終年98歲。英媒評價朱鎔基，儘管仕途前30年並不順利，幹了24年還是副科級，改革過程中也因造成大量國企工人下崗被罵「朱嘴一張，工人下崗」；但在經濟學家看來，他任上推行的改革奠定中國經濟發展的模式，是為中國留下改革遺產的「經濟沙皇」。儘管已退休，朱鎔基在「兩岸政治人物民望榜」仍連12年榜首。

據英國廣播公司（BBC）報導指出，朱鎔基曾在「反右傾」運動中被開除黨籍，文革過程中下放勞動，改革開放後回到中央經濟主管部門任職。1989民運後，朱鎔基接替江澤民成為上海「一把手」，任內推動上海浦東新區建設和發展。朱鎔基在副總理及總理任上，前後12年主導中國經濟發展，開啟中國歷史上發展速度最高的20年。

有民調反映，朱鎔基是中國少有的官聲頗佳的頂層官員。截至香港民意研究所2023年1月最後一次發布「兩岸政治人物民望榜」，朱鎔基雖已退休多年，依然連續12年第22次居於榜首。

1928年10月23日出生的朱鎔基，清華大學電機系畢業後於19251年進入體制，任東北工業部計畫處生產計畫室副主任，開啟長達半個世紀的經濟官員生涯，然而仕途前30年並不順利，文化大革命中，朱鎔基在國家計委農場「五七」幹校勞動五年。後來他被外媒問起自己的「右派」歲月時回答，「這一段經歷對我的教育是很深刻的，但也是很不愉快的，因此我不想再提這件事情。」

在央視紀念前中國領導人江澤民百年冥誕的「江澤民」紀錄片中，12日播出2008年對朱鎔基的採訪畫面，朱鎔基說他擔任國務院副總理時，曾與江澤民配合推動經濟體制改革，兩人在上海共事，1990年代初至2000年代初又在中南海成搭檔，維持了長達十多年的合作，被視為「江朱體制」。

1998年，朱鎔基擔任總理，主導分稅制、國企改革等經濟改革，為實施分稅制，朱鎔基受江澤民委託到17個省市調研，他說當時很多聲音認為「降溫市場」是與鄧小平南巡講話唱反調，是江澤民的支持給予「最重要決策作用」。

BBC報導稱，朱鎔基主政12年，幾乎在當時中國經濟的所有領域都推進強力改革，且劇烈地改變中國，他曾表示自己不喜歡「經濟沙皇」這個稱呼。改革國有企業期間，朱鎔基認為國企在所有完全競爭領域都應該退出，只在自然壟斷型行業保留，國有企業下崗工人因此達1500萬人，以至於下崗工人流傳「朱嘴一張，工人下崗」對朱鎔基怨念頗深。

朱鎔基名言(編譯中心／整理)
朱鎔基名言(編譯中心／整理)

精華 FAQ

  • 報導認為朱鎔基雖曾歷經政治起伏，卻在總理任內推動多項關鍵改革，奠定中國經濟高速成長模式，因此被視為留下改革遺產的「經濟沙皇」。

  • 他主導分稅制、國企改革與上海浦東開發等政策，並在副總理及總理任內持續推進體制調整，對中國後來的經濟結構與發展方向影響深遠。

  • 因國企改革造成大量工人下崗，部分人以「朱嘴一張，工人下崗」批評他；但民調顯示，社會普遍肯定其改革魄力與治理能力，因此他長年居於民望榜首。

香港 退休

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