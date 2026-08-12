我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堵生育旅遊催生假結婚 華人「商婚」價碼飆至15萬元起

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

中國國產飛機C919 首次成功執飛國際商業航線

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
8月12日下午3時許，由中國國產大飛機C919執飛的國航CA723航班，從北京首...
8月12日下午3時許，由中國國產大飛機C919執飛的國航CA723航班，從北京首都國際機場起飛，前往蒙古國首都烏蘭巴托，標誌C919首條國際航線正式開通。(中新社)

12日下午，從北京首都國際機場起飛的中國國產大飛機C919降落在蒙古國新烏蘭巴托機場，象徵C919圓滿完成首次國際商業航班飛行，這是C919投入商業運營後開通的首條國際航線。

新華社報導，C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，於2023年5月28日完成首次商業飛行。

目前，中國國航（中國國際航空）已運營12架C919客機，開通北京至上海、廣州、香港、哈爾濱、重慶等航線，執飛超1.2萬班次，運送旅客超162萬人次。

中國商飛數據顯示，截至8月10日，由國航、東航、南航運營的C919客機累計開通57條航線，通航25座城市，運送旅客超過750萬人次。

《科技日報》指出，這是中國自主幹線客機首條對普通旅客開放、納入全球售票體系的常態化國際商業航線，也意味著C919正式開啟跨境常態化載客的階段。

專家分析，未來獲得歐洲EASA適航證仍是走向國際的關鍵門檻。EASA認證擁有廣泛國際互認效力，是通往歐美主流市場的重要條件。根據EASA此前披露的消息，C919的全套認證流程預計耗時3-6年，最快或在2028年、最晚可能延至2031年。一旦順利拿證，C919將有望進駐歐盟及全球90多個國家。

精華 FAQ

  • 12日下午，C919從北京首都國際機場起飛，降落在蒙古國新烏蘭巴托機場，完成首次國際商業航班飛行，這也是其投入商業運營後開通的首條國際航線。

  • 目前中國國航已運營12架C919，開通北京至上海、廣州、香港、哈爾濱、重慶等航線，執飛超1.2萬班次，運送旅客超162萬人次，顯示商業化運營持續擴大。

  • 專家認為，獲得歐洲EASA適航證仍是關鍵門檻。EASA認證具有廣泛國際互認效力，若認證順利，C919可望進入歐盟及全球90多個國家，流程最快可能在2028年完成。

東航

上一則

「冰上絲綢之路」啟航 北極航線為全球貿易提供新選項

下一則

2026年上海書展 買得到台版豎排書

延伸閱讀

北京-烏蘭巴托 國產大飛機C919國際航班首飛

北京-烏蘭巴托 國產大飛機C919國際航班首飛
「冰上絲綢之路」啟航 北極航線為全球貿易提供新選項

「冰上絲綢之路」啟航 北極航線為全球貿易提供新選項
國台辦：兩岸復航航線 載客率最高97%

國台辦：兩岸復航航線 載客率最高97%
南方航空滑行時遭雷劈 飛機20多處雷擊點 乘客：好像劈到了

南方航空滑行時遭雷劈 飛機20多處雷擊點 乘客：好像劈到了

熱門新聞

東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
中國百萬網紅雅典娜曾是世界小姐澳門賽區季軍。圖／截自微博

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

2026-08-09 12:30

超人氣

更多 >
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG

八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天
經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」