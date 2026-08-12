中國國產飛機C919 首次成功執飛國際商業航線

8月12日下午3時許，由中國國產大飛機C919執飛的國航CA723航班，從北京首都國際機場起飛，前往蒙古國首都烏蘭巴托，標誌C919首條國際航線正式開通。(中新社)

12日下午，從北京首都國際機場起飛的中國國產大飛機C919降落在蒙古國新烏蘭巴托機場，象徵C919圓滿完成首次國際商業航班飛行，這是C919投入商業運營後開通的首條國際航線。

新華社報導，C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，於2023年5月28日完成首次商業飛行。

目前，中國國航（中國國際航空）已運營12架C919客機，開通北京至上海、廣州、香港、哈爾濱、重慶等航線，執飛超1.2萬班次，運送旅客超162萬人次。

中國商飛數據顯示，截至8月10日，由國航、東航 、南航運營的C919客機累計開通57條航線，通航25座城市，運送旅客超過750萬人次。

《科技日報》指出，這是中國自主幹線客機首條對普通旅客開放、納入全球售票體系的常態化國際商業航線，也意味著C919正式開啟跨境常態化載客的階段。

專家分析，未來獲得歐洲EASA適航證仍是走向國際的關鍵門檻。EASA認證擁有廣泛國際互認效力，是通往歐美主流市場的重要條件。根據EASA此前披露的消息，C919的全套認證流程預計耗時3-6年，最快或在2028年、最晚可能延至2031年。一旦順利拿證，C919將有望進駐歐盟及全球90多個國家。