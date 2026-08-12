中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

新華社12日晚間受權發布訃告，宣告中國國務院前總理朱鎔基因病醫治無效，於8月12日上午11時6分在北京逝世，享耆壽98歲，並公布其遺像。（新華社）

新華社12日晚間受權發布「中共 中央 全國人大常委會 國務院 全國政協」訃告，宣告中國國務院前總理朱鎔基因病醫治無效，於8月12日上午11時6分在北京逝世，享耆壽98歲，並公布其遺像。

訃告全文2千餘字，內文以「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」形容朱鎔基，並指他的一生，是「革命的一生、戰鬥的一生、光輝的一生，是全心全意為人民服務、獻身於共產主義事業的一生」，他的逝世，「是黨和國家的重大損失」。

訃告提到，朱鎔基國務院副總理、總理期間，中國正處於從計畫經濟體制向社會主義市場經濟體制轉變的關鍵時期。他主持了財稅體制改革，全面實施以公平稅負和簡化稅制為核心的重大稅制改革，實行合理劃分中央與地方事權基礎上的分稅制財政體制；積極推進金融體制改革，進一步規範中央銀行職能，深化商業銀行、外匯制度、證券期貨市場等改革；並改組國有企業等。

訃告說，朱鎔基強調政府工作人員要牢記自己是人民的公僕，敢於說真話，不怕得罪人，不搞特殊化，以強烈的責任擔當主動挑重擔子、啃硬骨頭，全力推進為人民群眾辦實事。

訃告並指，2003年3月，朱鎔基從領導崗位上退下來以後，「他堅決擁護和支持以胡錦濤同志為總書記的黨中央，堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央」。

朱鎔基近年鮮少公開露面，最近一次出席公共活動，是7年多前2018年10月在北京會見北京清華大學經濟管理學院顧問委員會委員，當月正逢他90歲大壽。在這之後，朱鎔基便連續缺席中共建政70周年、建黨百年慶祝大會、中共二十大、2025年九三閱兵等活動。

朱鎔基出生於1928年10月，歷任中國國家經濟委員會黨組副書記、上海市委書記、國務院副總理、中國人民銀行行長，於1998年3月在亞洲金融風暴下就任國務院總理，並曾任中共十四、十五屆中央政治局常委。他在就職總理後首次全國兩會中外記者會上曾表示，「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已。」