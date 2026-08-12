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中國前總理朱鎔基因病醫治無效 98歲逝世

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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朱鎔基最近1次公開露面，是2018年10月在北京會見清華大學經濟管理學院顧問委員...
朱鎔基最近1次公開露面，是2018年10月在北京會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員。（取自北京清華大學經濟管理學院）

央視12日晚間6點報導，中國國務院前總理朱鎔基因病醫治無效，8月12日上午11時06分在北京逝世，享年98歲。

朱鎔基近年鮮少公開露面，最近1次出席公共活動，是7年前2018年10月在北京會見北京清華大學經濟管理學院顧問委員會委員，當月正逢他90歲大壽。在這之後，朱鎔基便連續缺席中共建政70周年、建黨百年慶祝大會、中共二十大、2025年九三閱兵等活動。

朱鎔基是北京清華經管學院首任院長、顧問委員會名譽主席。去年10月，顧問委員會召開年會之際，校方曾釋出消息指，朱鎔基委託校長對顧問委員表達誠摯問候，被認為是破除外界的健康傳聞。

1998年3月，朱鎔基在中國總理記者會上表示，「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已。」2000年3月15日，總統投票日的前三天，朱鎔基在兩會後記者會上，曾以罕見嚴厲的措辭警告台灣民眾：「你們要警惕啊！」結果為陳水扁催出不少選票。

精華 FAQ

  • 央視報導指出，朱鎔基因病醫治無效，於8月12日上午11時06分在北京逝世，享年98歲。消息是在當晚6點播出的新聞中對外公布。

  • 內文提到，他最近1次出席公共活動是在2018年10月，地點為北京，當時他會見北京清華大學經濟管理學院顧問委員會委員。此後便長期未再公開現身。

  • 報導指出，朱鎔基是北京清華經管學院首任院長與顧問委員會名譽主席；此外，他在1998年與2000年的公開談話中，也曾因強烈措辭與台灣議題而受到外界關注。

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