茶葉袋裝2萬美元...中企業高層涉賄賂澳洲聯邦公職人員遭逮

澳洲昆士蘭州警察局和澳洲聯邦警察機構公布逮捕該男子過程影片。（取材自澳洲國家反貪腐委員會官網）

一名中國籍男子涉嫌在澳洲 商務會議中，將裝有2萬美元現金的茶葉袋交給澳洲聯邦公職人員，隨後在雪梨機場遭逮捕。澳媒指，男子為中國太陽能業者古瑞瓦特的澳洲市場經理，目前仍遭羈押。

財新網報導，澳洲昆士蘭州警察局和澳洲聯邦警察機構7月27日表示，7月9日，一名39歲中國籍男子在參加商務會議時，試圖賄賂1名「澳洲清潔能源委員會」人員，該人員發現，男子遞給她的1袋茶葉中裝有2萬美元現金後，向當地警方報案。

澳洲警方根據該官員提供的線索，與澳洲聯邦警察、澳洲國家反腐敗委員會展開聯合調查，7月24日，一位Zhu姓男子在雪梨機場被澳洲警方逮捕，理由是其涉嫌賄賂1名聯邦公職人員，該男子隨後被引渡至澳洲昆士蘭州，7月27日首次出庭，8月5日案件再次開庭審理，目前他仍遭羈押，可能在兩周後再次出庭。

7月27日，該男子出庭，被控違反昆士蘭州「刑法典」，涉嫌「向代理人提供祕密資金」。若罪名成立，個人最高可判7年徒刑；若涉及公司犯罪，最高可處3400個罰款單位。

據澳媒報導，該男子名為Guoxin Zhu，其辯護律師在法庭上稱，當事人是深圳1家太陽能電池板公司的經理，每年會數次到澳洲銷售產品、與澳洲清潔能源委員會聯繫，目的是讓其公司的產品取得澳洲市場准入資格。

後續有澳媒稱，這位男子為深圳古瑞瓦特新能源有限公司的澳洲市場經理。該公司的產品包括逆變器、儲能系統、智慧能源管理系統，至2022年已成為全球第3大太陽能逆變器供應商。

截至目前，古瑞瓦特方面未對該事件做公開回應，但外界擔憂這對公司IPO會造成影響。6月16日，古瑞瓦特向港交所遞交上市申請，在此之前，該公司曾2次遞交港股上市申請但未能成功。

據該公司最新招股書，古瑞瓦特高度依賴海外市場，2025年海外市場占其總營收的82.3%，澳洲則是該公司長期布局的海外市場。招股書中也提到，儲能產業具有較高進入門檻，主要體現在技術、認證、客戶資源及不同市場的在地化能力等方面。