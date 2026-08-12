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茶葉袋裝2萬美元...中企業高層涉賄賂澳洲聯邦公職人員遭逮

記者陳湘瑾／即時報導
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澳洲昆士蘭州警察局和澳洲聯邦警察機構公布逮捕該男子過程影片。（取材自澳洲國家反貪...
澳洲昆士蘭州警察局和澳洲聯邦警察機構公布逮捕該男子過程影片。（取材自澳洲國家反貪腐委員會官網）

一名中國籍男子涉嫌在澳洲商務會議中，將裝有2萬美元現金的茶葉袋交給澳洲聯邦公職人員，隨後在雪梨機場遭逮捕。澳媒指，男子為中國太陽能業者古瑞瓦特的澳洲市場經理，目前仍遭羈押。

財新網報導，澳洲昆士蘭州警察局和澳洲聯邦警察機構7月27日表示，7月9日，一名39歲中國籍男子在參加商務會議時，試圖賄賂1名「澳洲清潔能源委員會」人員，該人員發現，男子遞給她的1袋茶葉中裝有2萬美元現金後，向當地警方報案。

澳洲警方根據該官員提供的線索，與澳洲聯邦警察、澳洲國家反腐敗委員會展開聯合調查，7月24日，一位Zhu姓男子在雪梨機場被澳洲警方逮捕，理由是其涉嫌賄賂1名聯邦公職人員，該男子隨後被引渡至澳洲昆士蘭州，7月27日首次出庭，8月5日案件再次開庭審理，目前他仍遭羈押，可能在兩周後再次出庭。

7月27日，該男子出庭，被控違反昆士蘭州「刑法典」，涉嫌「向代理人提供祕密資金」。若罪名成立，個人最高可判7年徒刑；若涉及公司犯罪，最高可處3400個罰款單位。

據澳媒報導，該男子名為Guoxin Zhu，其辯護律師在法庭上稱，當事人是深圳1家太陽能電池板公司的經理，每年會數次到澳洲銷售產品、與澳洲清潔能源委員會聯繫，目的是讓其公司的產品取得澳洲市場准入資格。

後續有澳媒稱，這位男子為深圳古瑞瓦特新能源有限公司的澳洲市場經理。該公司的產品包括逆變器、儲能系統、智慧能源管理系統，至2022年已成為全球第3大太陽能逆變器供應商。

截至目前，古瑞瓦特方面未對該事件做公開回應，但外界擔憂這對公司IPO會造成影響。6月16日，古瑞瓦特向港交所遞交上市申請，在此之前，該公司曾2次遞交港股上市申請但未能成功。

據該公司最新招股書，古瑞瓦特高度依賴海外市場，2025年海外市場占其總營收的82.3%，澳洲則是該公司長期布局的海外市場。招股書中也提到，儲能產業具有較高進入門檻，主要體現在技術、認證、客戶資源及不同市場的在地化能力等方面。

精華 FAQ

  • 警方指一名39歲中國籍男子在商務會議中，將裝有2萬美元現金的茶葉袋交給澳洲聯邦公職人員，涉嫌向代理人提供秘密資金，違反昆士蘭州刑法典。

  • 受款官員發現茶葉袋內有現金後報案，澳洲地方警方、聯邦警察與反腐機構隨即展開聯合調查；男子於7月24日在雪梨機場被捕，之後移送昆士蘭州受審。

  • 澳媒稱涉案者為古瑞瓦特澳洲市場經理，而公司6月才向港交所遞交上市申請，且高度依賴海外市場；若形象受損，可能增加其IPO審查與市場疑慮。

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