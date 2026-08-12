7措施釋放剛性需求 北京房地產限購令再鬆綁

北京市日前發布新的購房規定，被視為政策利多。圖為北京市五環內一在建樓盤。(中新社資料照片)

北京市多部門日前聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產 政策的通知」，將非京籍家庭購買五環內商品住房的社保或個稅繳納年限由兩年降至一年。業內專家認為，此次北京房地產政策進一步放鬆，是下半年穩定房地產市場的重要風向球。

中新社報導，北京上一次限購鬆綁是2025年12月24日，將非京籍五環內社保年限由三年調減為兩年；購買五環外商品住房的，由兩年調減為一年。並首次明確多子女家庭可在五環內多買一套商品住房。

本次新政是在上一輪基礎上的再加力，北京也成為7月底中共中央政治局會議提及穩定房地產市場後，率先出台房地產支持政策的一線城市。

本次發布的通知自2026年8月8日起施行，圍繞優化住房限購政策、完善房屋贈與政策、加大住房公積金支持力度三個方面推出七項措施。進一步降低購房門檻的同時，也從交易、融資、裝修等多個環節支持住房消費。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進在接受財聯社等媒體採訪時表示，北京本次政策的覆蓋範圍廣、針對性較強，釋放了剛性和改善性住房需求，也為全國房地產政策優化提供了新的參考樣本。

嚴躍進分析，當前一線城市房地產整體仍面臨一定壓力，雖然自今年6月以來部分市場指標有所改善，但上行動力已呈減弱態勢，其根源在於市場需求不足，增量購房意願偏弱。

從此次政策直接影響看，北京五環內商品住房的潛在購房群體將明顯擴大，交易活躍度有望提升，這對釋放合理住房需求、改善市場預期具有正面引導作用。

中指研究院政策研究總監陳文靜接受「證券時報」採訪時指出，本次政策直接擴大了購房群體基數，公積金貸款額度提升、支持裝修提取等政策也將直接降低購房資金和裝修資金壓力，預計將直接利好房地產市場，修復市場預期，短期北京新房、二手房成交量有望好轉，政策效果將逐步顯現。

新浪財經刊文指出，2026年以來，北京、上海、深圳都已優化住房限購政策。北京作為政策風向球城市，政策的優化意味著一線城市限制性措施已基本出清到位，未來市場更需要比拚的是產品好不好。真正匹配客戶需求的產品，將成為市場競爭的關鍵。