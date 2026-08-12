反腐幹部涉貪 南京前人大主任龍翔受賄逾2.61億判死緩

中國江蘇省南京市人大常委會原主任龍翔(中)涉嫌受賄、貪污、濫用職權、內幕交易，受賄金額超過2.61億元人民幣，8月11日一審被判死緩。(取自央視新聞)

中國反腐再有高官落馬。湖北省荊州市中級人民法院11日一審公開宣判，江蘇省南京市人大常委會原黨組書記、主任龍翔因受賄、貪污、濫用職權及內幕交易罪，數罪併罰，被判處死刑 、緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。案件焦點在龍翔身為監督執法的「反腐幹部」，卻暗地裡嚴重違紀違法。

綜合媒體報導，龍翔2009年至2025年間，利用擔任南京市紀委副書記、市監察局局長、市委常委、市紀委書記及市人大常委會主任等職務便利，為相關單位及個人謀取利益，收受財物高達2.61億餘元(人民幣，下同)。

此外，龍翔任南京市委常委、市紀委書記期間，與他人共謀騙取南京經濟技術開發區財政扶持資金1200萬元；處理違紀違法問題線索時涉嫌徇私包庇，造成國家利益重大損失；另非法取得內幕消息後買入股票，累計成交額逾1005萬元。

法院認為，龍翔受賄數額特別巨大，依法應予嚴懲。不過，他到案後如實供述罪行，揭發他人重大犯罪構成重大立功，並主動交代部分未被掌握的犯罪事實，且認罪悔罪、積極退贓，相關贓款贓物已全部追繳，因此依法改判死刑、緩期2年執行。