反腐幹部涉貪 南京前人大主任龍翔受賄逾2.61億判死緩
中國反腐再有高官落馬。湖北省荊州市中級人民法院11日一審公開宣判，江蘇省南京市人大常委會原黨組書記、主任龍翔因受賄、貪污、濫用職權及內幕交易罪，數罪併罰，被判處死刑、緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。案件焦點在龍翔身為監督執法的「反腐幹部」，卻暗地裡嚴重違紀違法。
綜合媒體報導，龍翔2009年至2025年間，利用擔任南京市紀委副書記、市監察局局長、市委常委、市紀委書記及市人大常委會主任等職務便利，為相關單位及個人謀取利益，收受財物高達2.61億餘元(人民幣，下同)。
此外，龍翔任南京市委常委、市紀委書記期間，與他人共謀騙取南京經濟技術開發區財政扶持資金1200萬元；處理違紀違法問題線索時涉嫌徇私包庇，造成國家利益重大損失；另非法取得內幕消息後買入股票，累計成交額逾1005萬元。
法院認為，龍翔受賄數額特別巨大，依法應予嚴懲。不過，他到案後如實供述罪行，揭發他人重大犯罪構成重大立功，並主動交代部分未被掌握的犯罪事實，且認罪悔罪、積極退贓，相關贓款贓物已全部追繳，因此依法改判死刑、緩期2年執行。
湖北荊州市中級人民法院一審認定，龍翔犯受賄、貪污、濫用職權及內幕交易罪，數罪併罰判處死刑、緩期2年執行，並剝奪政治權利終身、沒收全部財產。 他在2009年至2025年間，利用南京市紀委、市監察局、市委及市人大等職務便利受賄逾2.61億元，並共謀騙取1200萬元扶持資金，另涉內幕交易逾1005萬元。 法院認為其受賄數額極大，本應嚴懲，但他到案後如實供述、揭發他人重大犯罪構成立功，並主動交代部分未掌握事實，且認罪悔罪、積極退贓，故改判死緩。
精華 FAQ
湖北荊州市中級人民法院一審認定，龍翔犯受賄、貪污、濫用職權及內幕交易罪，數罪併罰判處死刑、緩期2年執行，並剝奪政治權利終身、沒收全部財產。
他在2009年至2025年間，利用南京市紀委、市監察局、市委及市人大等職務便利受賄逾2.61億元，並共謀騙取1200萬元扶持資金，另涉內幕交易逾1005萬元。
法院認為其受賄數額極大，本應嚴懲，但他到案後如實供述、揭發他人重大犯罪構成立功，並主動交代部分未掌握事實，且認罪悔罪、積極退贓，故改判死緩。
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