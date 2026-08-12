我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨威州州長初選 密爾瓦基郡郡長克勞利獲勝

民主黨威州州長初選 韓裔洪倫廷暫落後

反腐幹部涉貪 南京前人大主任龍翔受賄逾2.61億判死緩

中國新聞組╱北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國江蘇省南京市人大常委會原主任龍翔(中)涉嫌受賄、貪污、濫用職權、內幕交易，受...
中國江蘇省南京市人大常委會原主任龍翔(中)涉嫌受賄、貪污、濫用職權、內幕交易，受賄金額超過2.61億元人民幣，8月11日一審被判死緩。(取自央視新聞)

中國反腐再有高官落馬。湖北省荊州市中級人民法院11日一審公開宣判，江蘇省南京市人大常委會原黨組書記、主任龍翔因受賄、貪污、濫用職權及內幕交易罪，數罪併罰，被判處死刑、緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。案件焦點在龍翔身為監督執法的「反腐幹部」，卻暗地裡嚴重違紀違法。

綜合媒體報導，龍翔2009年至2025年間，利用擔任南京市紀委副書記、市監察局局長、市委常委、市紀委書記及市人大常委會主任等職務便利，為相關單位及個人謀取利益，收受財物高達2.61億餘元(人民幣，下同)。

此外，龍翔任南京市委常委、市紀委書記期間，與他人共謀騙取南京經濟技術開發區財政扶持資金1200萬元；處理違紀違法問題線索時涉嫌徇私包庇，造成國家利益重大損失；另非法取得內幕消息後買入股票，累計成交額逾1005萬元。

法院認為，龍翔受賄數額特別巨大，依法應予嚴懲。不過，他到案後如實供述罪行，揭發他人重大犯罪構成重大立功，並主動交代部分未被掌握的犯罪事實，且認罪悔罪、積極退贓，相關贓款贓物已全部追繳，因此依法改判死刑、緩期2年執行。

精華 FAQ

  • 湖北荊州市中級人民法院一審認定，龍翔犯受賄、貪污、濫用職權及內幕交易罪，數罪併罰判處死刑、緩期2年執行，並剝奪政治權利終身、沒收全部財產。

  • 他在2009年至2025年間，利用南京市紀委、市監察局、市委及市人大等職務便利受賄逾2.61億元，並共謀騙取1200萬元扶持資金，另涉內幕交易逾1005萬元。

  • 法院認為其受賄數額極大，本應嚴懲，但他到案後如實供述、揭發他人重大犯罪構成立功，並主動交代部分未掌握事實，且認罪悔罪、積極退贓，故改判死緩。

死刑

上一則

北京-烏蘭巴托 國產大飛機C919國際航班首飛

下一則

觀察站／樓繼偉沒「下樓」 中紀委大數據反腐

延伸閱讀

受賄逾2.61億人民幣 南京市人大常委會原主任龍翔判死緩

受賄逾2.61億人民幣 南京市人大常委會原主任龍翔判死緩
曾任馬興瑞秘書 前南昌市長高世文被罷免江西人大代表

曾任馬興瑞秘書 前南昌市長高世文被罷免江西人大代表
婚禮43天後 備孕山東女因電子菸捅死男友 一審判死緩

婚禮43天後 備孕山東女因電子菸捅死男友 一審判死緩
湖南南華大學2任校長接連被查 港媒：與軍工系統淵源深

湖南南華大學2任校長接連被查 港媒：與軍工系統淵源深

熱門新聞

東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
中國百萬網紅雅典娜曾是世界小姐澳門賽區季軍。圖／截自微博

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

2026-08-09 12:30

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢