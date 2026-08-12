觀察站／樓繼偉沒「下樓」 中紀委大數據反腐

暑熱難當，心浮氣躁，北京政圈幾乎天天都有官員載沉載浮，最新焦點在前財政部長樓繼偉，在接連傳出他被抓後，罕有地以官方活動證實他沒有「下樓」，顯示事出有因。在謠言滿天飛下，中共 紀委的辦案新機構在官場亮相，那是「紀委大數據辦案中心」，辦案流程也流出，未來流言不可靠，辦案講「穿透」。

7月底中央政治局會議後，傳出樓繼偉被帶走調查；另一則流言把樓繼偉與海歸派扯上，暗示樓在中美關係間的特別角色。數日後流言再來，把樓繼偉事件與其家人扯上，於是有了典型的官式闢謠。

8月8日全球財富管理論壇在北京舉辦研討會，主要節目就是樓繼偉以社保基金理事長身分現身。樓繼偉可不是一般退休部級官員，他與一些特別的人、事相連。特別的人就是朱鎔基，朱當年去上海當市長，少有地從北京調人，包括調樓繼偉為上海市經濟體制改革辦公室副主任，協助制定上海經改方案；在朱鎔基出任副總理後，樓被調入國家經濟體制改革委，協助設計分稅制改革等。此後，樓繼偉先後出任重要財經職務，包括中央匯金董事長、中投董事長，最後是財長。那些年他被視為市場派代表人物。

今次傳言樓繼偉出事，據查最早出自某些律師圈，顯得更加詭異。流言時間點也特別，是在中共中央政治局7月經濟會，及中共高層離京前往北戴河之際。而快速以亮相闢謠，相信指令也來自北戴河。

樓繼偉證實沒有下樓之際，中紀委「大數據辦案中心」在一定圈層中亮相。消息說這中心已籌建兩年，年初紀委全會下發文件，特別詞組如「數字紀檢」、「穿透式反腐」都與之相關。機構組建後，出現「兩多」，一是官員主動投案者增多，一是官員畏罪自殺者增多。

連日來「大數據辦案中心」細節和辦案流程也透出，不見得是為樓繼偉洗白，但確實顯示在今天中國，反腐已不靠流言，而是進入「大數據篩查、智能預警」階段。大數據辦案中心建立四大核心高頻模型，包括異常消費模型、資金流向模型、小金庫識別模型和招投標圍串標模型。四大模型之後是分析系統，將自動畫出腐敗關係網，涉案人員關係可視化圖譜等。