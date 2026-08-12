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月月飛、搭地鐵、騎單車…馬斯克母子強推中國遊「太棒了」

中國新聞組／北京12日電
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馬斯克母子兩人「接力推薦」中國，迅速成為網友熱議焦點。(路透資料照片)
馬斯克母子兩人「接力推薦」中國，迅速成為網友熱議焦點。(路透資料照片)

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）11日在社群平台X上大讚中國，引發網路熱議。馬斯克在一則討論特斯拉中國業務的貼文下留言表示，「中國太棒了，我強烈推薦大家去看看」。短短一句話迅速受到關注，沒想到他的母親、78歲超模梅耶馬斯克（Maye Musk）隨後轉發並表示認同，母子兩人的「接力推薦」很快成為話題焦點。

梅耶在回應中分享自己多次到中國旅行的感受。她表示，中國每座城市都有獨特的魅力，也有不同的文化景點值得參觀；當地建築與街道乾淨整潔，公共環境維護良好。除了城市景觀，她也特別提到當地人的待人態度，認為中國人彬彬有禮、勤勞且尊重他人，讓她在旅途中感受到相當程度的安全感。「我感到安全，所以很享受去中國旅行」，她說。

事實上，梅耶對中國的好感並非近期才出現。她過去多次造訪中國，並曾透露自己幾乎每個月都會前往中國。多年來，她的足跡遍及上海、北京、廣州、成都、杭州、蘇州、廈門、無錫等城市，也透過社群平台分享旅途中所見所聞。

與一般外國遊客以景點打卡為主的旅行方式相比，梅耶過去在中國的活動相當多元。她曾分享遊覽長城、體驗城市文化等照片，也曾搭乘大眾運輸工具、騎乘共享單車，深入城市街區感受當地生活。她多次在中國社群平台現身，因親切自然的形象累積不少粉絲，也逐漸被部分中國網友視為熟面孔。

梅耶與中國的連結不只停留在旅遊層面。她的自傳「人生由我」推出中文版後，在中國市場受到關注，她本人也曾參與中國時尚及商業活動，並與中國企業展開合作。頻繁的公開亮相，讓她在中國網路社群擁有一定知名度。

因此，這次馬斯克公開推薦中國，再加上梅耶隨後分享親身體驗，也迅速引起中國網友討論。不少網友認為，梅耶長期往返中國，對當地城市與生活環境的描述具有一定參考價值；也有人留言打趣稱梅耶是「老熟人」，歡迎她繼續來中國旅行。

不過，也有部分網友提醒，應對名人的旅遊推薦仍應保持理性。有人認為，知名人士出行通常會有專業團隊提供安排與安全保障，其旅遊體驗未必能完全代表一般遊客；另有人指出，梅耶過去也曾與中國品牌及機構合作，因此看待名人推薦時，仍應區分個人感受與商業因素。

梅耶馬斯克曾多次到中國旅遊。(取材自微博)
梅耶馬斯克曾多次到中國旅遊。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在X上留言稱「中國太棒了，我強烈推薦大家去看看」，因言論簡短直接而迅速引發討論，也讓外界再次關注他對中國市場與形象的態度。

  • 因為她隨後轉發並認同馬斯克的說法，還補充自己多次到中國旅行的感受，提到城市乾淨、文化多元、人民有禮且讓她感到安全，形成母子接力推薦。

  • 不少中國網友認為梅耶長期往返中國，說法有參考價值，也有人覺得她是老熟人；但另一部分網友提醒，名人旅遊常有團隊安排，且可能涉及合作因素，應理性看待。

馬斯克 特斯拉 地鐵

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