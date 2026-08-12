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涉竊軍情 中國2退役軍人在南韓被捕

中國新聞組／北京12日電
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南韓警方11日表示，兩名中國籍男子涉嫌在南韓軍方及駐韓美軍設施周邊蒐集軍事情報，其中一人被控在韓美空軍基地附近利用接收設備竊聽戰鬥機與塔台通訊，另一人則涉嫌收買駐韓美軍基地工作人員，取得韓美軍事演習及軍事資料。兩人目前均已遭警方逮捕。

綜合韓聯社、朝鮮日報等報導，南韓京畿南部警察廳國家安全調查科表示，60多歲中國籍男子A某涉嫌觸犯一般利敵罪及「通信祕密保護法」。警方指稱，他今年4月入住距離全羅北道群山機場不到1公里的飯店，並在房內架設軟體定義無線電（SDR）接收器、天線及筆記型電腦，接收駐有韓美空軍部隊的群山機場內，戰鬥機與塔台間通訊。

警方指出，SDR可透過電腦軟體調整接收不同頻段訊號，且主要是單向接收，因此不易被通訊雙方察覺。警方數月前取得相關情報後展開調查，掌握A某自2024年起多次持旅遊簽證往返南韓，部分入境期間適逢韓美空軍軍事演習。A某7日再次入境並涉嫌犯案後遭逮捕，警方並扣押接收器、天線、筆電及手機，進行數位鑑識。

據報導，A某曾在中國人民解放軍服役多年。警方目前尚未確認他是否受中國當局指使，也正調查截獲的通訊是否遭到外洩。A某則向警方供稱，「監聽飛機通話是愛好」。

另一案涉及45歲中國籍朝鮮族男子B某。警方指稱，他自2021年11月至今年5月，在駐韓美軍漢弗萊斯基地正門附近經營軍用品店，並涉嫌以此為掩護，拉攏一名在基地工作的南韓籍女性C某，取得韓美軍事訓練及人事資料。

警方表示，B某取得的資料包括韓美聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）相關資訊、韓軍人事資料、軍方指揮部職務資訊及就職典禮照片等；他另涉嫌觀察、拍攝基地內武器調動情況。警方數年前已開始追蹤B某，法院10日簽發逮捕令。

警方指出，B某同樣曾服役於中國人民解放軍，並自稱曾隸屬特種部隊。B某表示，自己只是為經營軍用品店蒐集相關資訊。

南韓警方表示，兩案均涉及外國情報活動，後續將釐清是否存在幕後指使及情報外洩。南韓修訂後的間諜相關法規預計9月13日起施行，警方表示將持續加強對外國情報活動的偵查。依現行法律，一般利敵罪可處3年以上有期徒刑至無期徒刑；違反「通信祕密保護法」最高可處10年有期徒刑。由於案件仍在調查階段，2人是否遭起訴及最終刑責，仍待司法程序確認。

精華 FAQ

  • 警方指稱，2人分別在南韓軍方及駐韓美軍設施周邊蒐集軍事情報，其中1人疑以設備竊聽戰機與塔台通訊，另1人則涉嫌拉攏基地工作人員取得資料。

  • A某涉嫌今年4月入住群山機場附近飯店，在房內架設SDR接收器、天線與筆電，單向接收韓美空軍基地內戰鬥機與塔台間的通訊，警方已扣押相關設備。

  • B某被指取得UFS演習資訊、韓軍人事資料、指揮部職務資訊與照片，還疑似觀察武器調動。警方將續查是否有幕後指使及情報外洩，並待司法程序決定是否起訴。

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