涉稀土出口管制？ 日媒：日企高層接連遭中方扣查

在中日關係因政治議題持續緊繃之際，兩國經濟與產業領域的摩擦再度升溫。據日本 每日新聞與日經新聞等多家日媒引述知情人士報導，多名在中國設有分支機構或辦事處的日企社長與高層管理人員，近期因涉嫌違反中國對日「稀土 等軍民兩用物資」出口管制規定，接連遭中國當局拘留扣查。

報導指出，中國安全與執法部門近期頻繁針對在華日企辦公室進行突擊搜查，並對企業相關人員展開問訊。值得注意的是，部分被拘留的日本公民原本是在接獲中國當局的詢問要求後，特地搭機入境配合調查，不料才剛抵達中國便隨即遭帶走扣查。消息人士透露，此類案件在今年5月遼寧省大連市某大型重電製造商集團兩名日籍員工因涉嫌攜帶稀土製品出境遭查扣後，發生頻率顯著上升。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應表示，中方主管部門係依法對涉嫌違法犯罪的案件進行查處。然而，市場數據顯示，中方的執法動作已直接影響供應鏈 。根據中國海關總署統計，今年上半年中國對日本的稀土出口量同比已銳減一半；其中，用於電動汽車電機等關鍵工業領域的金屬鏑與鋱，出口量更已完全歸零。

觀察人士指出，這波執法與經濟施壓，源於去年日本首相高市早苗就「台灣有事」發表相關言論後，中日關係陷入凍結。中國政府隨後於今年1月宣布對日實施軍民兩用物資出口管制，6月擴大制裁企業名單，7月更公開設立舉報專線，鼓勵民眾檢舉非法出口行為。

面對持續擴大的風險，日本駐華大使館已向在華日企與相關人員發布安全警示，強調違法將面臨重罰與刑事責任，並呼籲企業謹慎應對。日本政府官員亦特別提醒，日本公民若涉嫌違規或接獲中方問訊要求，切勿貿然前往中國，應先向日本外務省、經濟產業省或駐華大使館尋求協助。