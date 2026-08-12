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解放軍南海軍演 還嗆日本核問題別玩火 莫忘廣島、長崎殷鑑

中國新聞組╱北京12日電
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中國11日起連續五日在南海進行軍事訓練。(取材自央視新聞)
中國11日起連續五日在南海進行軍事訓練。(取材自央視新聞)

中國與菲律賓在南海衝突頻仍，值此之際，11日宣布在南海部分海域展開連續5天軍事訓練；同一時間，北京對日本可能調整「無核三原則」的疑慮升溫，解放軍重要宣傳平台「鈞正平」更發文警告稱，若日本在核問題上「執意玩火」，「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天」，措辭強硬，引發外界關注。

綜合媒體報導，中國海事局網站消息顯示，三沙海事局發布航行警告，8月11日6時至15日18時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止船舶駛入；清瀾海事局則公告，8月12日6時至14日18時30分，南海部分海域同樣實施軍事訓練及禁航。兩項公告均未公布演訓具體內容。

南海軍演之際，美國戰爭部次長柯伯吉10日在菲律賓馬尼拉出席智庫活動時表示，美國「絕不會從亞洲撤軍」，反而將加強在印太地區的投入，以確保關鍵領域維持有利的力量平衡。不過，他也敦促美國盟友及夥伴提高國防投入，承擔更多維護自身主權與安全的責任。

柯伯吉強調，美國要求盟友強化防衛能力，並不代表華府正在發出撤退或放棄的訊號；相反地，夥伴越強大，整體威懾力就越強。華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀則認為，柯伯吉此次談話相對克制，可能與9月預計舉行的中美峰會，以及美中軍事交流等因素有關。

另一方面，日本首相高市早苗9日在長崎原爆和平紀念典禮致詞時表示，日本堅持「無核三原則」，並強調作為全球唯一遭受核爆的戰爭受害國，日本正以務實方式推動實現「無核武世界」。

不過，隸屬解放軍報體系的「鈞正平」10日發表評論，質疑高市並未明確表態日本「將繼續」堅持無核三原則，認為她的說法刻意留下政策調整空間。

「無核三原則」包括「不擁有、不製造、不運進核武器」，自1971年日本眾議院通過後，一直被視為日本核政策的重要基礎。「鈞正平」認為，日本政府近年從討論調整「不運進」條款，到提出核動力潛艇等議題，顯示日本正逐步突破戰後核政策禁忌。

文章最後以歷史記憶發出強烈警告，稱「81年過去了」，廣島、長崎已從廢墟重建，但若日本在核問題上「執意玩火」，「歷史的重錘終將再次落下」，並以「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天」作結，凸顯北京對日本核政策動向的高度警戒，也使中日之間圍繞安全與軍事議題的緊張氣氛進一步升高。

日本首相高市早苗在長崎原爆紀念典禮上的談話，引發中國對於日本是否堅持「無核三原則...
日本首相高市早苗在長崎原爆紀念典禮上的談話，引發中國對於日本是否堅持「無核三原則」的質疑。圖為高市早苗向1945年長崎原子彈爆炸遇難者獻花致意。(路透)

精華 FAQ

  • 中國海事局公告顯示，三沙海事局與清瀾海事局先後發布航行警告，南海部分海域在8月11日至15日間進行軍事訓練，相關海域禁止船舶駛入，但未公布具體演訓內容。

  • 「鈞正平」質疑日本首相未明確承諾持續遵守無核三原則，並認為日本近年討論調整相關政策，顯示可能逐步突破戰後核禁忌，因此以廣島、長崎歷史作為警告。

  • 美國戰爭部次長柯伯吉在菲律賓表示美國不會撤出亞洲，並要求盟友增加國防投入；同時中方在南海軍演、對日發出核警告，讓印太安全情勢更顯緊繃。

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