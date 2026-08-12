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簽證、就業難 去年中國留學生返國率升至94%創新高

編譯中心／綜合報導
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美國調整H-1B工作簽證制度，導致剛畢業、薪資較低的外籍工作者處於相對不利位置。...
美國調整H-1B工作簽證制度，導致剛畢業、薪資較低的外籍工作者處於相對不利位置。(路透)

統計顯示，中國出國留學人數逐年降低，學成歸國的比例則大幅升高，英國媒體分析稱，數據背後有三大原因，包括：海外教育不再保證高薪工作、地緣政治風險以及中國本土大學競爭力提高。

綜合香港經濟日報、英國經濟學人的報導，中國青年出國留學人數已從2019年的70萬人高峰降至2025年的57萬人，創2016年以來最低；2025年留學生完成學業後回國的比率則升至94%，為歷史新高。

經濟學人指出，上述數據背後有三大原因，包括：海外教育不再保證高薪工作、地緣政治風險以及中國本土大學競爭力提高。

報導說，隨著海外學成歸國的人數越來越多，海外文憑原有的稀缺性逐漸消失，海歸與中國本土畢業生的起薪差距十分有限，部分海歸甚至面臨學歷與薪資嚴重不成比例的局面。

據中國教育企業新東方統計，以今年為基準，中國學生年均海外留學成本為人民幣60萬5000元（約9萬美元），較2023年上漲約20%。但「海歸」在中國的平均起薪為每月人民幣1萬2800元（約1897美元），僅比中國國內大學畢業生1萬700元高約20%。

報導說，部分中國企業也開始質疑海外碩士課程時間較短、入學門檻較低，是否真的代表畢業生能力更強；一些人力資源部門甚至認為中國本土畢業生更能適應企業文化。

經濟學人引述北京一名海外教育諮詢顧問楊帆（音譯）稱，越來越多家長認為，中國高等教育品質已經提升，「為什麼還要花這麼多錢出國？」

報導表示，中國的大學近年在全球排名快速攀升，不少家庭認為中國的重點大學勝過一般海外院校，只有牛津、劍橋、美國常春藤盟校等頂尖學府仍具明顯品牌優勢，尤其在科學、工程等領域；而中國本身已擁有龐大的科研體系，公立大學每年學費通常僅人民幣數千元，相較動輒數十萬元的海外教育成本，差距更加凸出。

此外，美國政策收緊尤其增加中國學生的不確定性。川普政府2025年曾宣布將「大力撤銷」在部分關鍵領域就讀的中國學生簽證；美國同時調整H-1B工作簽證制度，導致剛畢業、薪資較低的外籍工作者處於相對不利位置。

一名25歲中國女性原先任職美國新創企業，但因簽證限制以致轉換雇主困難，最後決定返回中國。對希望「留學後留下工作」的中國青年來說，這類案例也讓赴美留學的投資風險升高。

綜合朝鮮日報與經濟學人報導，美國移民研究中心（CIS）數據，2025年5月至8月簽發給中國人4萬34份F-1學生簽證，僅近7年平均數量的5成。美國在尖端科學技術領域加強對中國留學生的背景審查，並提高畢業後的就業門檻。

經濟學人援引中國教育部統計，2025年赴海外留學的中國學生約57萬名，相較2019年減少13萬名，是2016年以來的最低值。完成海外學業回國的中國人約54萬名，占出境人數的94%。

精華 FAQ

  • 2025年中國赴海外留學人數約57萬，較2019年高峰少13萬，為2016年以來最低；同年完成學業後回國比例升至94%，創下歷史新高。

  • 主要原因包括海外教育不再保證高薪、地緣政治風險升高，以及中國本土大學競爭力提升，使海歸的品牌優勢與薪資溢價都明顯縮小。

  • 新東方統計顯示，海外留學年均成本約60.5萬元人民幣，但海歸平均月薪約1.28萬元，只比國內畢業生高約20%，使投資報酬率大幅下降。

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