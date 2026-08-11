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劍指美國？傳習近平見外賓 常痛批日本

編譯盧思綸／綜合報導
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中國國家主席習近平（左）與川普總統（右）5月15日在北京中南海會面。(美聯社)
中國國家主席習近平（左）與川普總統（右）5月15日在北京中南海會面。(美聯社)

日經亞洲9日報導，中日去年底因日相高市早苗「台灣有事」答詢持續拉鋸至今，北京持續在外交、安全與貿易等領域對東京施壓，未見減弱跡象。分析人士指出，此舉不僅是針對日本，更劍指美國，盼削弱由華府主導的亞洲秩序。

日經指出，今年春季以來，美國與歐洲外交人士私下經常談起，中國國家主席習近平經常在會見外賓時批評日本。外交消息人士稱，習近平數度在氣氛友好的交談中，突然把話題轉向日本，嚴厲指責東京正走向重新武裝，破壞區域和平與穩定，令部分外國領袖感到意外。報導並描述，習近平在多個場合向外國領袖批評日本，非比尋常。

根據日本當局及中國問題專家分析，北京加大對日施壓，背後主要有三項考量。首先，習近平對高市的台灣言論反應強烈，促使中共官員與政府官僚對日立場更加強硬。外交消息人士透露，中國外長王毅今年稍早與一名東南亞高階領袖共進晚餐時，近半時間都在談日本。

其次，北京有意殺雞儆猴，藉施壓日本警告其他國家不要在台灣問題上挑戰中國，否則可能面臨嚴重後果。

更深層原因在於，中國與美國爭奪國際秩序主導權的長期戰略。北京近年積極推動「人類命運共同體」與「全球安全倡議」，試圖擴大中國主導的國際體系，而日益深化的美日同盟正是關鍵阻礙之一。

日本身處第一島鏈，是美國亞洲安全架構的重要支柱。北京因此藉高市的台灣言論施壓東京，炒作「日本重返軍國主義」，企圖削弱外界對日本強化防衛及美日同盟的支持。分析人士因此認為，中國對日施壓實際上也間接劍指華府，意在削弱美國主導的亞洲秩序根基。

北京可能認為，美國總統川普較不重視同盟關係，因此更有空間對日本採取強硬手段。

慶應義塾大學名譽教授國分良成指出，這次中國批評日本「新軍國主義」，矛頭不只對準日本，也指向日本背後的美國與美日同盟。

不過，日經指這套策略也有局限。目前北美、歐洲與亞洲主要國家均未附和北京對日本軍國主義化的指控，中國若持續對日採脅迫手段，反而可能加深其他國家對中國行為的疑慮。

精華 FAQ

  • 主要因高市早苗涉台言論引發北京強烈反應，加上中國想藉由外交、安全與貿易手段向東京施壓，警告其他國家不要挑戰北京在台灣議題上的底線。

  • 外界認為這並非單純對日不滿，而是刻意把日本描繪成重新武裝的威脅，藉此強化中國論述，並讓各國對日本強化防衛與美日同盟保持疑慮。

  • 因日本是美國亞洲安全架構的重要支柱，北京若成功削弱日本與美日同盟的正當性，就能間接動搖華府主導的區域秩序，為中國擴大影響力創造空間。

習近平 日本 華府

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