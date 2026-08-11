中國加速布局「冰上絲綢之路」降運輸成本及安全風險

中國近年積極推進北極航道，布局「冰上絲綢之路」，不僅可以節省時間及成本，也具有戰略意義。（新華社）

中國航運業者加速布局「冰上絲綢之路」，首條定期北極貨櫃航線本周啟航，航程可望較傳統航線約40天縮短近半。業者看好其降低運輸成本、增加出口選擇；專家認為可作傳統海運及中歐班列補充，降低地緣政治及運輸安全風險。

英國金融時報指，一家總部設在上海的海傑航運本周將開通首條定期穿越北極的貨櫃航線，往返寧波舟山港與英國費利克斯托港，沿俄羅斯 北岸航行，首航預計8月15日啟程。每周一班，傳統航線約40天航程可望縮短近半。

去年203航次通過北極海

金融時報報導，隨著極地冰層融化縮短歐亞之間的航程，北極正逐漸成為全球傳統航線的可行替代選擇。安聯海事風險顧問全球主管卡納表示，業界看中這條航線能節省時間與成本，並避開中東地緣政治衝突區。

北極海冰融化，讓連接歐亞的替代航線逐漸具備商業可行性。2025年夏季已有203個航次通過北方海路，創下紀錄，多於2024年的15個航次。

南安普敦大學研究指出，2024至2025年，北極海冰冬季最大覆蓋面積減少5.8%，創有紀錄以來的最大降幅。今年冬季最大覆蓋面積略有回升，但仍是有紀錄以來第二低。

多家中企投入北極航運

中國官媒環球時報引述中國船東協會資料報導，今年北極航道通航期約為7月下旬至9月下旬，包括新新運航運、海傑航運、寧波宏昆船務、大連信風海運、天津悅乾海運、上海大華海運等多家企業已安排或準備投入北極航運，涉及貨櫃船、乾散貨船及多用途船，其中，貨櫃船和多用途船總運力達2萬標準貨櫃，乾散貨船舶合計140萬載重噸。

截至7月底，中國航運企業今年已計畫投入29艘船舶，完成44個北極航次，將創歷年單一年度投入船舶數及計畫航次數新高。

中國船東協會稱，以上海至鹿特丹航線為例，北極航道較蘇伊士運河航線可節省約3000海里(約3452哩)、15天航程，較好望角航線則可節省約6800海里(約7825哩)、25天。同時，北極航道可避開紅海、馬六甲海峽等高風險海域，降低傳統航線受地緣衝突及海盜侵擾等影響。

九號公司供應鏈物流負責人朱軒稱，北極航線運費僅為傳統陸上卡車運輸的1/3，北極海運讓出口企業多一項選擇，也多一重保障。

北極航道仍受季節限制

然而，北極航道仍受季節限制，業者表示，常規通航窗口期集中於每年7月中旬至10月中下旬，10月後海冰增加，航行條件轉差。金融時報則指，北極航行仍面臨冰封、GPS失靈及搜救資源不足等挑戰。船舶若在北極發生事故，搜救、打撈、除汙都極為困難。安聯統計，過去10年，北極圈通報逾500起航運事故，近半與機械損壞或故障有關。